極端氣候｜越南44.1度高溫打破歷史記錄 氣象學家：令人擔憂

各國的氣溫均創下歷史新高

英國《衛報》報道指出，越南的天氣從北到南各不相同，但整個國家正進入最炎熱的夏季。中部城市峴港的高溫迫使工人們比以往任何時候都更早開始工作，「我們必須在上午10點之前完成工作，以避開中午高溫時段。」據官方媒體報道，峴港官員已要求越南工業部和電力部合作有效應對高溫以及可能的乾旱和缺水。而當局也警告民眾盡量留在室內。當地的氣象學家表示，在氣候變化和全球變暖的背景下，這是一個令人擔憂的記錄，「這個高溫記錄恐怕不會只出現一次，它證實了極端氣候模型是可信的。」

科學家們表示，全球暖化正在加劇極端氣候，4月份亞洲熱浪期間，各國的氣溫都創下歷史新高。泰國氣象部門報告稱，4月份西部來興省的氣溫達到破紀錄的攝氏44.6度，而緬甸媒體稱該國東部的一個城鎮氣溫測得攝氏43.8度的高溫，為十年來最高。再往西，孟加拉國首都達卡測得自1960年代以來的最高氣溫；而印度氣象部門表示，該國部分地區的氣溫比正常水平高出大約三到四度。

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