極端高溫｜車廂逼近攝氏100度　4小時焗出金黃色蛋糕

極端高溫席捲北半球，美國近日受到熱浪侵襲，攝氏37度已見慣不怪，其中亞利桑那州高溫嚴重，當地國家公園一名護林員忽發奇想，要在汽車裡烤焗香蕉蛋糕，並將烹飪過程分享到社交平台，其創意烹飪方式獲得網民讚賞及引起討論。

這名護林員任職於亞利桑那州南部土桑市(Tucson)的「仙人掌國家公園」(Saguaro National Park)，他上個月29日在社交平台Facebook(FB)發文表示，前日上午約11時，當地戶外的氣溫達到約華氏97度(約攝氏36.1度)，汽車儀錶板的溫度更高達華氏163度(約攝氏72.7度)，護林員認為車廂環境儼如焗爐，決定嘗試烤蛋糕。