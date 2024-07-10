極端高溫｜車廂逼近攝氏100度　4小時焗出金黃色蛋糕

極端高溫席捲北半球，美國近日受到熱浪侵襲，攝氏37度已見慣不怪，其中亞利桑那州高溫嚴重，當地國家公園一名護林員忽發奇想，要在汽車裡烤焗香蕉蛋糕，並將烹飪過程分享到社交平台，其創意烹飪方式獲得網民讚賞及引起討論。
這名護林員任職於亞利桑那州南部土桑市(Tucson)的「仙人掌國家公園」(Saguaro National Park)，他上個月29日在社交平台Facebook(FB)發文表示，前日上午約11時，當地戶外的氣溫達到約華氏97度(約攝氏36.1度)，汽車儀錶板的溫度更高達華氏163度(約攝氏72.7度)，護林員認為車廂環境儼如焗爐，決定嘗試烤蛋糕。
護林員上載的相片顯示，護林員將2個生香蕉麵包麵團放到汽車儀表板上，中午12時戶外溫度高達華氏101度(約攝氏38.3度)、車內溫度也飆升至華氏211度(約攝氏93.3度)；下午1時則分別達華氏104度(約攝氏40度)和華氏211度(約攝氏98.8度)。直到下午2時，戶外溫度達到華氏105度(約攝氏40.5度)、車內也飆升至華氏211度(約攝氏99.4度)，照片也能見到本來偏白色的麵團轉為金黃色、同時也膨脹起來。
網民：用來警告勿把寵物或孩子留車廂的最佳例子
護林員在文章中表示自己最終在下午3時將蛋糕拿出，雖然內部仍然有點軟爛，但金黃色的外皮讓他直呼「烘烤大成功！」，更透露過去他還用同個方式烤過餅乾、蔬菜。
這則文章曝光後獲得網民關注，至今已有逾1.6萬人點讚，並吸引不少網民留言，最多人的是「車裡一定很香！」，另有網民認為：「該出1本如何在車內烘烤的食譜了」、「不用買烤箱了」，亦有人指出：「這是用來警告民眾不要把寵物或孩子留在車裡的最佳例子！」。