極罕有｜Marvel首本漫畫隔12年再拍賣　以近1900萬元成交(有片)

漫威在1939年出版的第一本漫畫「Marvel Comics #1」在上周四(17日)以超過242萬美元拍賣售出，漫畫內介紹了始祖等級英雄納摩(Namor/The Sub-Mariner，又稱潛水人)、天使(The Angel)和初代霹靂火(Human Torch)，霹靂火後來成為了驚奇四俠成員之一。

今次拍賣是由漫畫拍賣網站ComicConnect進行，而拍賣的漫威第一本漫畫為付費副本，上頭有出版商負責人Lloyd Jacquet的手寫筆跡，寫有多位作者或漫畫家的酬勞，並由Marvel Comics的前身Timely Comics出版。這本漫畫最初在1990年代的檔案櫃被發現，經過多次易手，對上一次拍賣是在2010年，當時以22.7萬美元(約117萬港元)的價格賣出。