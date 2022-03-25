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國際
2022-03-25 11:52:00

極罕有｜Marvel首本漫畫隔12年再拍賣　以近1900萬元成交(有片)

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Marvel首本漫畫隔12年再拍賣升價15倍，以近1900萬元成交。(網上圖片)

Marvel首本漫畫隔12年再拍賣升價15倍，以近1900萬元成交。(網上圖片)

漫威(Marvel)系列電影風靡國際，在業界評論和商業收益兩方面都獲得空前成功，連帶原創漫威漫畫亦水漲船高，最近極罕有漫威第一本漫畫「Marvel Comics #1」就以242萬美元(折合約1,877萬港元)拍賣成交，再次引發關注。

漫威在1939年出版的第一本漫畫「Marvel Comics #1」在上周四(17)以超過242萬美元拍賣售出，漫畫內介紹了始祖等級英雄納摩(Namor/The Sub-Mariner，又稱潛水人)、天使(The Angel)和初代霹靂火(Human Torch)，霹靂火後來成為了驚奇四俠成員之一。

今次拍賣是由漫畫拍賣網站ComicConnect進行，而拍賣的漫威第一本漫畫為付費副本，上頭有出版商負責人Lloyd Jacquet的手寫筆跡，寫有多位作者或漫畫家的酬勞，並由Marvel Comics的前身Timely Comics出版。這本漫畫最初在1990年代的檔案櫃被發現，經過多次易手，對上一次拍賣是在2010年，當時以22.7萬美元(117萬港元)的價格賣出。

Namor(網上圖片) 天使(The Angel)(網上圖片) 初代霹靂火(Human Torch)(網上圖片)

買家據指為40歲漫畫收藏家和投資者

ComicConnect的負責人Stephen Fishler透露，這次拍賣的買家為約40歲男子，是名漫畫書收藏家和投資者，居住於美國境外，其餘部分本人則希望保持低調，而首席營運總裁Vincent Zurzolo則指，這本漫畫可以說是漫畫收藏界排名前3的精品之一。

其中一件有趣的軼事，漫畫中的封面是Frank R. Paul所畫，當初他僅賺得25美元(195港元)。雖然漫畫實體已經被買走，但在漫威官網上仍然可以購買數碼版本，價錢為1.99美元(15.5港元)

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