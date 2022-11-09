概率4萬億分之一！加州民居疑遭隕石擊中起火 屋主及時逃出：去買六合彩(有片)

美國北加州市郊一間民房疑被隕石擊中起火，全屋焚毀，屋主及時逃出，但他一隻狗狗卻葬身火海。據指被隕石擊中的概率遠低於中強力球(Powerball lottery)六合彩累積獎金，僅4萬億分之一，屋主笑言今次能僥倖逃生，「要立即去買六合彩」。
英國《每日郵報》報道，事發於上周五(4日)晚約7時半，北加州內華達縣郊區一座民宅突然起火，屋主Dustin Procita事後接受KCRA訪問表示，他當時在屋內，「聽到砰一聲巨響，開始嗅到煙味，跑到屋前查看，整間屋已被大火吞噬」。所幸Procita能及時逃出，「幸運地，大火距離我有30呎，而不是5呎」，但他養的兩隻狗狗，其中一隻被困火海喪命，整間屋也付之一炬，他與妻子的家當盡失。
多名居民拍到火球劃過夜空
Procita說，住所突然起火，他起初不知發生甚麽事，但聽到居民說當晚差不多同一時間，看到天空出現火球，他就懷疑住家被隕石擊中，之後再看見拍到火球的影片，更深信不疑。
報道指，當晚附近地區有多人於7時30分左右拍到一團火球飛過夜空，有目擊者追蹤火球路徑，顯示它於Procita的住宅墜落。報道指，被隕石擊中的概率是4萬億分之一，遠低於中強力球累積獎金的2億9,220萬分之一。當晚19億美元強力球史上最大筆累積獎金還未開彩，Procita笑言今次大難不死，要立即去買彩票。
時值金牛座流星雨
當地消防部門正調查這宗民宅火警是否隕石墜落導致，將聯絡美國太空總署(NASA)和空軍協助調查。據悉，每年11月，地球都會受恩克彗星留下的碎片和塵埃撞擊，這些碎片會以時速1萬公里的速度撞擊地球大氣層並燃燒，形成金牛座流星雨(Taurids meteor shower)，其中金牛座南流星雨於本月5日為高峰期，預計今年會出現比往年多的流星火球。