概率4萬億分之一！加州民居疑遭隕石擊中起火 屋主及時逃出：去買六合彩(有片)

美國北加州市郊一間民房疑被隕石擊中起火，全屋焚毀，屋主及時逃出，但他一隻狗狗卻葬身火海。據指被隕石擊中的概率遠低於中強力球(Powerball lottery)六合彩累積獎金，僅4萬億分之一，屋主笑言今次能僥倖逃生，「要立即去買六合彩」。

英國《每日郵報》報道，事發於上周五(4日)晚約7時半，北加州內華達縣郊區一座民宅突然起火，屋主Dustin Procita事後接受KCRA訪問表示，他當時在屋內，「聽到砰一聲巨響，開始嗅到煙味，跑到屋前查看，整間屋已被大火吞噬」。所幸Procita能及時逃出，「幸運地，大火距離我有30呎，而不是5呎」，但他養的兩隻狗狗，其中一隻被困火海喪命，整間屋也付之一炬，他與妻子的家當盡失。