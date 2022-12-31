榮休教宗本篤十六世逝世　終年95歲

綜合外媒報道，近日傳出病重的天主教榮休教宗本篤十六世(Benedict XVI)在今日(31日)逝世，終年95歲。

教宗方濟各近日籲信眾「集氣 」

教廷發聲明表示，本篤十六世於當地時間周六(31日)早上9時34分，在梵蒂岡的教會之母修道院(Mater Ecclesiae)逝世。其遺體將從下周一起於聖伯多祿大教堂供瞻仰。本篤十六世近日健康急速惡化，教宗方濟各(Pope Francis)近日會見信眾活動時透露，榮休教宗本篤十六世病重，身體已經非常虛弱，呼籲信眾為本篤十六世祈禱。其後梵蒂岡稱，本篤十六世的病情持續惡化。

年少曾加入希特拉青年團

本篤十六世原名為約瑟夫．拉辛格(Joseph Ratzinger)，1927年4月16日在德國巴伐利亞出身，年少時正值第二次世界大戰及納粹德國時期，令他須經歷被迫加入希特拉青年團。他在戰後1953年獲神學博士學位，1993年升任為主教級樞機，2005年以78歲之齡當選教宗，任期期間反對同性婚姻和墮胎，並曾批評中國侵犯宗教自由等，他在2013年因健康理由辭去教宗職位，成為約600年來首位在世時辭任的羅馬天主教教宗，惟獲保留稱號，職位改為「榮休教宗」，在教會之母修道院繼續生活，令梵蒂岡罕有出現同時有兩名「教宗」。