槍擊案為題要求練習寫訃聞 佛州高中教師觸怒學生 遭校方解僱

63歲的基恩(Jeffrey Keene)在菲力普斯高中任教心理學，他對霍士新聞地方台表示，校方沒給出任何解釋，便將他解僱。基恩在Facebook發文表示，他要求高年級學生想像「今天是你活著的『最後一天』」，並寫下自己的訃聞，以此作為心理學課程的一部分。

奧蘭治縣學區(Orange County School District)發聲明表示：「一名教師不恰當地要求學生完成一項關於校園暴力的功課……此人現已停職。」聲明並沒說明事件細節。

美國佛羅里達州奧蘭多一名高中教師在學校舉辦校園槍擊事件模擬演習前給學生功課，要求他們寫下自己的「訃聞」，引發學生強烈不滿，教師其後遭校方開除。

功課其中一項題目是要求學生寫自己的訃聞。(互聯網)

教師要求學生反思

基恩亦要求學生思考「美國為甚麼會發生這麼多大規模槍擊事件」，以及「我們可以採取何種『積極舉措』來減少這類事件」。

他在功課題目下方留下免責聲明，稱這「絕對不是」要讓學生感到不悅，但仍有學生不滿，向輔導員投訴。

基恩表示，這功課的目的並不是讓學生感到恐慌，而是希望他們了解生活中重要的事情，「如果你不能和學生討論現實所發生的情況，這個社會是不是不太對勁？」

他認為自己「沒做錯甚麼」，已打算對校方解僱他提出上訴。