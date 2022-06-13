槍械管制｜美參院兩黨小組就立法框架達期識　拜登：未完全滿足

美國參議院一個由民主共和兩黨組成的小組，就加強槍械管制立法框架達成共識，當中建議包括對21歲以下的買槍人士，加強背景審查，但不包括將購買半自動步槍年齡下限提高至21歲，以及向突擊步槍施加新限制等。拜登表示，框架未能滿足全部需要，但已朝正確方向邁出重要一步。

美國近月發生多宗槍擊案，華盛頓、紐約、洛杉磯及芝加哥等城市在周末都有示威集會或遊行，民眾要求政府正視槍支改革，促請國會通過加強槍械管制的法案。