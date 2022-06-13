槍械管制｜美參院兩黨小組就立法框架達期識　拜登：未完全滿足

美國參議院一個由民主共和兩黨組成的小組，就加強槍械管制立法框架達成共識，當中建議包括對21歲以下的買槍人士，加強背景審查，但不包括將購買半自動步槍年齡下限提高至21歲，以及向突擊步槍施加新限制等。拜登表示，框架未能滿足全部需要，但已朝正確方向邁出重要一步。
美國近月發生多宗槍擊案，華盛頓、紐約、洛杉磯及芝加哥等城市在周末都有示威集會或遊行，民眾要求政府正視槍支改革，促請國會通過加強槍械管制的法案。
兩黨小組發聲明表示，今次建議除了可拯救生命，亦能保障守法美國人的憲法權利，期望獲得兩黨支持，令這些合理建議變成法律。立法框架當中建議包括對21歲以下的買槍人士，加強背景審查，向各州增加撥款實施俗稱的「紅旗法」(red flag)，即當局可要求有潛在暴力風險人士交出槍械，提升校園安全以及加強精神健康服務等，但就不包括總統拜登及部分民主黨人倡議，將購買半自動步槍年齡下限提高至21歲，以及向突擊步槍施加新限制等。
拜登：已朝正確方向邁出重要一步
參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)形容建議是良好的第一步，希望草擬好細節後盡快交由參議院表決。
拜登發表聲明，指兩黨的建議顯然未能滿足全部需要，但已朝正確方向邁出重要一步，由於已獲得兩黨支持，沒有藉口再拖延，亦沒有理由不在參眾兩院迅速通過。