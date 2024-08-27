樂極生悲｜17歲高中生派對狂歡屋頂跳水　跣腳頭落地慘死(有片)

美國德州一名17歲高中美式足球員早前與朋友參加狂歡派對時樂極生悲，在屋頂準備跳水時，不慎失足滑落，頭部先著地，當場後腦出血、送醫搶救4天過後，不幸宣告不治。
綜合報道，17歲的Adan De La Cruz就讀墨西哥邊境麥卡倫市Nikki Rowe高中，也是美式足球校隊的線衛。在本月17日晚上，Adan和同學一同參與派對時發生意外。網上影片顯示，一間開放式小屋前就是泳池，有人聚集聊天或游水，未幾有人從屋頂上跳進泳池，Adan亦在屋頂隨後接力，詎料懷疑滑倒，整個人從屋頂墮下，頭部首先撞落地面上，當場失去知覺。
派對舉辦者父親被控向未成年人提供酒精飲品
報道指，救護員到場時，2名青少年正在為Adan進行心臟復甦，惟Adan已經全身發紫、脈搏微弱，他被送院後延至21日傷重不治。有報道指，這場派對由一名青少年舉辦，每人需要支付10至15美元入場費，事發過後，該青少年的51歲父親Jaime De La Cerda Islas 被控向未成年人提供酒精飲品，其兒子和另一名17歲青少年也面臨指控。
警告：影片內容涉危險動作，切勿模仿
🇺🇸 Texas, Estados Unidos: En una fiesta donde participaron menores y consumieron alcohol, Adán De La Cruz, un jugador de fútbol americano de secundaria, murió al intentar lanzarse a la piscina desde el tejado, pero su alto grado de alcohol hizo que cayera al suelo. pic.twitter.com/es6fIqukKD— Actualidad Viral (@ActualidaViral) August 23, 2024