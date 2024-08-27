樂極生悲｜17歲高中生派對狂歡屋頂跳水　跣腳頭落地慘死(有片)

美國德州一名17歲高中美式足球員早前與朋友參加狂歡派對時樂極生悲，在屋頂準備跳水時，不慎失足滑落，頭部先著地，當場後腦出血、送醫搶救4天過後，不幸宣告不治。

綜合報道，17歲的Adan De La Cruz就讀墨西哥邊境麥卡倫市Nikki Rowe高中，也是美式足球校隊的線衛。在本月17日晚上，Adan和同學一同參與派對時發生意外。網上影片顯示，一間開放式小屋前就是泳池，有人聚集聊天或游水，未幾有人從屋頂上跳進泳池，Adan亦在屋頂隨後接力，詎料懷疑滑倒，整個人從屋頂墮下，頭部首先撞落地面上，當場失去知覺。