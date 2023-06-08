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2023-06-08 13:07:00

樂極生悲｜18歳高中生畢業旅行興奮跳海後失蹤　影片驚現多條鯊蹤(有片)

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美國18歳高中生畢業旅行興奮跳海後失蹤，影片驚現多條鯊蹤。(Twitter)

美國18歳高中生畢業旅行興奮跳海後失蹤，影片驚現多條鯊蹤。(Twitter)

美國路易斯安那州一名18歲高中生，與同學一同參加巴拿馬群島畢業旅行，在一艘遊艇上參加晚間派對期間，懷疑心情興奮突然心血來潮跳海，落水後又往反方向游，其後失蹤。其在跳海後的最後影片在網上流傳，有網友發現水中疑似有鯊魚身影，懷疑片中人可能已經遭遇不測。

綜合報道，事發於上月24日晚上約11時半，18歲的高中明星棒球員Cameron Robbins與同學一同參加巴拿馬群島畢業旅行，當時遊艘停泊於西北部無人居住的阿索爾島附近Cameron Robbins在派對中突然跳入海中。影片中可看到，Cameron Robbins跳入漆黑大海中，船上的人紛紛叫他趕快游回來，又將水泡拋到海中，然而他卻往反方向遊走，其後失去蹤影。

有網民發現水中有多條疑似鯊魚的海洋生物。(Twitter) Cameron Robbins注目另一目標，便即轉身往反方向游去，其後失去蹤影。(Twitter) Cameron Robbins注目另一目標，便即轉身往反方向游去，其後失去蹤影。(Twitter) 船上的人紛紛叫他趕快游回來，又將水泡拋到海中。(Twitter) Cameron Robbins的家人及親友於上周日(4日)舉行追悼會。(Twitter)

國防軍證該海域的確充滿鯊魚

相關影片分享到網路後有逾100多萬觀看次數，有網民發現水中有多條疑似鯊魚的海洋生物。網民推斷Cameron Robbins當時應該是看到鯊魚，想要逃脫才會往反方向拼命游，擔心他恐怕已經遭遇不測。

美國海岸警衛隊、聯合卡津海軍和巴拿馬皇家國防軍(RBDF)之後派員搜索。巴拿馬皇家國防軍軍官Raymond King27日證實，Cameron Robbins落水的海域的確充滿鯊魚，而且Cameron Robbins當時身上沒有穿救生衣等任何裝備，隨著搜尋時間過去，其生存機率愈來愈低，局方搜索了逾325 平方英里，於26日正式取消搜救行動。Cameron Robbins的家人及親友於上周日(4)舉行追悼會。

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