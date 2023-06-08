樂極生悲｜18歳高中生畢業旅行興奮跳海後失蹤　影片驚現多條鯊蹤(有片)

美國路易斯安那州一名18歲高中生，與同學一同參加巴拿馬群島畢業旅行，在一艘遊艇上參加晚間派對期間，懷疑心情興奮突然心血來潮跳海，落水後又往反方向游，其後失蹤。其在跳海後的最後影片在網上流傳，有網友發現水中疑似有鯊魚身影，懷疑片中人可能已經遭遇不測。

綜合報道，事發於上月24日晚上約11時半，18歲的高中明星棒球員Cameron Robbins與同學一同參加巴拿馬群島畢業旅行，當時遊艘停泊於西北部無人居住的阿索爾島附近，Cameron Robbins在派對中突然跳入海中。影片中可看到，Cameron Robbins跳入漆黑大海中，船上的人紛紛叫他趕快游回來，又將水泡拋到海中，然而他卻往反方向遊走，其後失去蹤影。