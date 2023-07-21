樂聖貝多芬頭骨遺骸送返維也納 用作學術研究

樂聖貝多芬頭(Ludwig van Beethoven)骨遺骸被送回其逝世地維也納，供維也納的學術機構作為研究之用。奧地利驗屍官說法，這些頭骨碎塊具有巨大價值。

綜合報道，美國商人Paul Kaufmann周四(20日)表示在1990年家族親人Franz Romeo Seligmann於法國銀行的保險箱中，發現一個小箱子內存放寫有貝多芬字樣的頭骨碎片，他將這些文物捐贈給維也納醫科大學。報導指出，據信Paul Kaufmann該名親人生前是維也納的一名醫生，在1863年接收了貝多芬的遺骸。

貝多芬1827年3月於維也納過世，終年56歲，他一生飽受病患，據說，他明確要求死後對其屍體進行研究，試圖找出他遭受的多種病患的原因。Paul Kaufmann表示，對於能送返貝多芬的遺骸，他感到相當榮幸，因為維也納才是其歸屬之地。