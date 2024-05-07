樂隊主音太High跳入觀眾堆　女歌迷慘遭壓傷脊椎險癱(有片)

歌手演唱期間跳入歌迷堆的行為，一向被視為與觀眾互動的一環，不過，澳洲搖滾樂隊「Trophy Eyes」早前在美國紐約水牛城表演期間，由於現氣氛熱烈，主音John Floreani即興跳入觀眾堆讓Fans接住，卻意外壓傷前排一名女歌迷，導致她脊髓嚴重受傷險癱，可謂樂極生悲。

綜合報道，事件發生於上月30日晚，當時Trophy Eyes正於Mohawk Place表演，現場歌迷相當熱情，氣氛很快被炒熱，就在演唱第一首歌曲的尾聲時，John Floreani突然縱身一躍跳入觀眾堆，詎料卻把站在前排的24歲女歌迷Bird Piche，由於受到強大的撞擊力，其他觀眾和樂隊很快就發現她不對勁，隨即暫停演唱，將Bird Piche送院治療。經驗查發現她的脊椎遭受嚴重損傷，在接受了大面積的手術後，雖然沒有立即生命危險，手臂亦有感覺，但手指僅能輕微移動，將要歷經一段漫長的康復期。