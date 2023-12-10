樓市辣招｜澳洲提高外國人買樓手續費 重罰空置單位

澳洲面對房屋短缺危機，推高樓價和租金。政府為增加住屋供應和打擊外國投資者買樓後丟空，周日宣布明年起外國人購買現有房屋的手續費調高至現時的3倍。外國人丟空持有物業的罰款為3倍買樓手續費的2倍，有關規定適用於2017年5月9日起買入及未有放租的房屋。當地傳媒稱由此計算，空置罰款可增6倍至16.9萬澳元(約86.89萬港元)。與此同時，政府也鼓勵外國投資者參與「興建出租房屋」計劃，涉及的手續費將調低。
澳洲樓市辣招｜料庫房增5億澳元進帳
目前外國投資者的買現樓手續費與售價掛鈎，若售價介乎100萬至200萬澳元(514萬至1,028萬港元)，將徵收2.82萬澳元(約14.5萬港元)手續費，空置費相同。外國人一般不能在澳洲買「現樓」，除非是在當地工作或讀書等有限的條件下；若他們沒有成為永久居民，在離開澳洲時需要出售物業。財長查默斯(Jim Chalmers)稱，新政策將增加可負擔房屋的供應，並希望帶動外國投資者釋出更多房屋出租，而提高購買現樓手續費也可鼓勵外國買家投資到新樓發展項目，從而增加房屋供應數量、建造業就業職位和支持經濟增長。澳洲調高外國人購現樓手續費，料可為庫房增加5億澳元(約25.7億港元)進帳，查默斯稱這筆額外收入可用於房屋範疇。
澳洲樓市辣招｜移民大增致房屋短缺加劇
澳洲房屋短缺愈來愈嚴重，或與移居澳洲人數大增有關，去年3月至今年3月的淨移民人數達45.4萬人，為過去10年平均人數的兩倍。大量人移居到澳洲令房屋需求增加，推動樓價和租金上升，有分析認為須減慢接收移民的速度。不過，也有人認為澳洲樓價疫情期間已呈上升趨勢。據悉，澳洲可出租房屋的空置率在10月創新低，僅1.02%。查默斯表示，空置費一年為政府帶來500萬澳元(約2,570萬港元)收入，但去年僅有二十多宗遭罰款，違規個案應不止此數。
澳洲樓價早已擠身全球最貴行列，料在求過於供下將持增上升。新南威爾士省長明斯(Chris Minns)歡迎有關新政策，他指很多年輕人因房屋問題離開，特別是大都會悉尼，現在是時候改變。有關新費用政策仍有待國會通過。有在野黨領袖認為外國投資者很有錢，上調買樓手續費未必起作用，建議在房屋危機期間禁止外國人買樓，澳洲人應獲優先買樓權。