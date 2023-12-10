樓市辣招｜澳洲提高外國人買樓手續費 重罰空置單位

澳洲面對房屋短缺危機，推高樓價和租金。政府為增加住屋供應和打擊外國投資者買樓後丟空，周日宣布明年起外國人購買現有房屋的手續費調高至現時的3倍。外國人丟空持有物業的罰款為3倍買樓手續費的2倍，有關規定適用於2017年5月9日起買入及未有放租的房屋。當地傳媒稱由此計算，空置罰款可增6倍至16.9萬澳元(約86.89萬港元)。與此同時，政府也鼓勵外國投資者參與「興建出租房屋」計劃，涉及的手續費將調低。

澳洲樓市辣招｜料庫房增5億澳元進帳

目前外國投資者的買現樓手續費與售價掛鈎，若售價介乎100萬至200萬澳元(514萬至1,028萬港元)，將徵收2.82萬澳元(約14.5萬港元)手續費，空置費相同。外國人一般不能在澳洲買「現樓」，除非是在當地工作或讀書等有限的條件下；若他們沒有成為永久居民，在離開澳洲時需要出售物業。財長查默斯(Jim Chalmers)稱，新政策將增加可負擔房屋的供應，並希望帶動外國投資者釋出更多房屋出租，而提高購買現樓手續費也可鼓勵外國買家投資到新樓發展項目，從而增加房屋供應數量、建造業就業職位和支持經濟增長。澳洲調高外國人購現樓手續費，料可為庫房增加5億澳元(約25.7億港元)進帳，查默斯稱這筆額外收入可用於房屋範疇。