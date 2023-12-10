熱門搜尋:
區議會選舉2023 區選繽紛日 日圓匯率 李家超 六合彩 叱咤2023 譚旻萱 恒生指數 肺炎支原體 五月天 轉數快FPS 社內相親 年少日記 MIRROR YOHO WEST 新聞女王 騙案 流感 以巴衝突 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 朗然 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-12-10 22:13:26

樓市辣招｜澳洲提高外國人買樓手續費 重罰空置單位

分享：
悉尼

樓市辣招｜澳洲提高外國人買樓手續費，並重罰空置單位。(路透社)

澳洲面對房屋短缺危機，推高樓價和租金。政府為增加住屋供應和打擊外國投資者買樓後丟空，周日宣布明年起外國人購買現有房屋的手續費調高至現時的3倍。外國人丟空持有物業的罰款為3倍買樓手續費的2倍，有關規定適用於2017年5月9日起買入及未有放租的房屋。當地傳媒稱由此計算，空置罰款可增6倍至16.9萬澳元(約86.89萬港元)。與此同時，政府也鼓勵外國投資者參與「興建出租房屋」計劃，涉及的手續費將調低。

澳洲樓市辣招｜料庫房增5億澳元進帳

目前外國投資者的買現樓手續費與售價掛鈎，若售價介乎100萬至200萬澳元(514萬至1,028萬港元)，將徵收2.82萬澳元(約14.5萬港元)手續費，空置費相同。外國人一般不能在澳洲買「現樓」，除非是在當地工作或讀書等有限的條件下；若他們沒有成為永久居民，在離開澳洲時需要出售物業。財長查默斯(Jim Chalmers)稱，新政策將增加可負擔房屋的供應，並希望帶動外國投資者釋出更多房屋出租，而提高購買現樓手續費也可鼓勵外國買家投資到新樓發展項目，從而增加房屋供應數量、建造業就業職位和支持經濟增長。澳洲調高外國人購現樓手續費，料可為庫房增加5億澳元(約25.7億港元)進帳，查默斯稱這筆額外收入可用於房屋範疇。

墨爾本 澳洲樓市 澳洲樓市辣招 澳洲樓市辣招 澳洲樓市辣招 澳洲樓市辣招 澳洲樓市辣招

澳洲樓市辣招｜移民大增致房屋短缺加劇

澳洲房屋短缺愈來愈嚴重，或與移居澳洲人數大增有關，去年3月至今年3月的淨移民人數達45.4萬人，為過去10年平均人數的兩倍。大量人移居到澳洲令房屋需求增加，推動樓價和租金上升，有分析認為須減慢接收移民的速度。不過，也有人認為澳洲樓價疫情期間已呈上升趨勢。據悉，澳洲可出租房屋的空置率在10月創新低，僅1.02%。查默斯表示，空置費一年為政府帶來500萬澳元(約2,570萬港元)收入，但去年僅有二十多宗遭罰款，違規個案應不止此數。

Ad Block

澳洲樓價早已擠身全球最貴行列，料在求過於供下將持增上升。新南威爾士省長明斯(Chris Minns)歡迎有關新政策，他指很多年輕人因房屋問題離開，特別是大都會悉尼，現在是時候改變。有關新費用政策仍有待國會通過。有在野黨領袖認為外國投資者很有錢，上調買樓手續費未必起作用，建議在房屋危機期間禁止外國人買樓，澳洲人應獲優先買樓權。

政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖） 政府工｜公務員13職位全年招聘，月薪$14,735~$75,585（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受