標普報告指澳洲政府開支威脅信用評級　阿爾巴內塞反駁：肯定是瘋了

國際評級機構標準普爾，早前發表報告指澳洲政府的公共開支是戰後最高，警告澳洲的主要政黨，若不控制開支將影響現時「AAA」的信用評級。總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）批評報告的作者「一定是瘋了」。
標普早前發表報告，指澳洲政府的公共開支是戰後最高，報告指在擴大的結構性赤字，以及全球經濟環境下，會威脅澳洲的AAA級信用評級。澳洲將會在5月3日舉行大選，國內的主要政黨候選人，都在競選中承諾大幅增加開支，以滿足選民對生活成本增加的憂慮。當中包括對房屋、醫療及能源領域投放數以十億元，以舒緩國民的壓力。
阿爾巴內塞在周二（29日）向媒體指，他對所屬的工黨的經濟紀錄而自豪，並指他是「負責任地控制好經濟」。他在早前也批評有關標普的報告，指作者「一定是瘋了」。他指在他們接掌政權前，上一屆政府為他們留下780億澳元的赤字，而他們已把它轉為20億澳元的盈餘。不過反對派的影子財長安格斯泰勒（Angus Taylor）在社交媒體上就指：「在嘲笑評級機構，顯示他不適合當領袖。」現時標準普爾只有11個國家獲得AAA的評級，當中包括澳洲、德國及丹麥，他們評級都比美國及英國高。
擬增加留學生簽證費用
標準普爾報告的作者在接受澳洲的天空電視台訪問，就指各政黨一方面增加開支，卻沒打算提高稅收來支持：「我們看到各黨都想在未來12至18個月減稅。所以我們的答案是：『是不是準備增加稅項來填補？還是他們打算動用財政儲備或是他們想繼續透過債務融資？』」阿爾巴內塞的政府指，他們連任的話會削減64億澳元的政府顧問費用，並以提高留學生簽證費用以增加7.6億澳元收入。