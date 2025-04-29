標普報告指澳洲政府開支威脅信用評級　阿爾巴內塞反駁：肯定是瘋了

國際評級機構標準普爾，早前發表報告指澳洲政府的公共開支是戰後最高，警告澳洲的主要政黨，若不控制開支將影響現時「AAA」的信用評級。總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）批評報告的作者「一定是瘋了」。

標普早前發表報告，指澳洲政府的公共開支是戰後最高，報告指在擴大的結構性赤字，以及全球經濟環境下，會威脅澳洲的AAA級信用評級。澳洲將會在5月3日舉行大選，國內的主要政黨候選人，都在競選中承諾大幅增加開支，以滿足選民對生活成本增加的憂慮。當中包括對房屋、醫療及能源領域投放數以十億元，以舒緩國民的壓力。