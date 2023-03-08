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國際
2023-03-08 19:50:05

模特兒被狗咬掉上唇 接受重建手術笑容再現

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被狗咬

Brooklinn Khoury被鬥牛㹴咬掉上唇，2021年11月接受皮膚移植手術，開始嘴唇重建過程。(互聯網)

美國加州23歲女子Brooklinn Khoury遭鬥牛㹴咬掉上唇，她在Instagram上載接受重建唇部手術的進展，經過兩年時間，她終於完成手術，可以再展現笑容。她上載了照片，獲超過5萬個讚。

Khoury在2020年11月探望家人，在毫無預警下遭表親所養的鬥牛㹴Diesel襲擊。她當時站在廚房，原本坐著的Diesel撲上來，就像腳碰到她的嘴。Khoury第一時間抱著Diesel的頭，與其一起倒在地上，當牠走開時，有東西飛向牆上，周圍都是血，Khoury見到地上有一塊粉紅色的腫塊，才察覺那是她的嘴唇。她拿著甩掉的唇塊到急症室，但醫生無法將上唇接駁回去。

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遭狗咬掉嘴唇｜為了保護外露牙齦

嘴唇重建手術過程漫長，在2021年11月，Khoury接受首階段手術，從前臂取皮膚移植到上唇。她解釋，接受手術並非為了改善遇襲後的容貌，而是為了保護外露牙齦，她也知道自己無法回復從前的樣子。Khoury在YouTube上載了首次手術的影片，神經、組織和皮膚都未受影響，手指可以郁動。她稱有人建議不要上載其樣子的照片，因為不太好看，但她希望讓其他遇上相同情況的人感到自己並不孤單。Khoury上月16日上載最新手術後照片，醫生為她重建了人中、唇部和唇峰，嘴唇已變得較自然。

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