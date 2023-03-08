模特兒被狗咬掉上唇 接受重建手術笑容再現

美國加州23歲女子Brooklinn Khoury遭鬥牛㹴咬掉上唇，她在Instagram上載接受重建唇部手術的進展，經過兩年時間，她終於完成手術，可以再展現笑容。她上載了照片，獲超過5萬個讚。

Khoury在2020年11月探望家人，在毫無預警下遭表親所養的鬥牛㹴Diesel襲擊。她當時站在廚房，原本坐著的Diesel撲上來，就像腳碰到她的嘴。Khoury第一時間抱著Diesel的頭，與其一起倒在地上，當牠走開時，有東西飛向牆上，周圍都是血，Khoury見到地上有一塊粉紅色的腫塊，才察覺那是她的嘴唇。她拿著甩掉的唇塊到急症室，但醫生無法將上唇接駁回去。