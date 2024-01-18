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國際
2024-01-18 15:17:00

機上驚見有蛇惹騷動　空少1招化解危機(有片)

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機上驚見有蛇惹騷動，空少1招化解危機。(X)

機上驚見有蛇惹騷動，空少1招化解危機。(X)

亞洲航空(AirAsia)集團旗下泰國亞洲航空(AirAsia Thailand)一架編號FD3025A320客機，13日從曼谷飛往布吉，當航班準備降落在布吉島國際機場時，有乘客發現隨身行李置物櫃的燈管旁邊，有一條小蛇在爬，當堂令附近乘客驚恐走避，不肯返回座位，幸得一名男空中服務員，靠一個水樽和一個袋，成功化解這次危機。

一名乘客所拍攝並上傳的影片，可以看到一條小蛇在行李架上方緩慢蠕動，附近的乘客都已離座以防被蛇襲擊，一名空少最初拿來一個已打開樽蓋的膠樽，走到小蛇前，將樽口對著小蛇企圖引導牠進入，但小蛇並無上當，空少轉過頭再拿來塑膠袋，並以膠樽作棍，三扒兩撥就將小蛇撥入袋裡，最終順利化解這場空中危機。

一名空少最初拿來一個已打開樽蓋的膠樽，將樽口對著小蛇企圖引導牠進入。(X) 但小蛇並無上當。(X) 空少轉過頭再拿來塑膠袋，並以膠樽作棍，三扒兩撥就將小蛇撥入袋裡。(X) 報道指，飛機順利降落在布吉後，地勤人員隨即登機搜查乘客們的隨身行李，檢查是否有人走私生物。(X)

專家：小蛇是亞洲特有 無毒無害

報道指，飛機順利降落在布吉後，地勤人員隨即登機搜查乘客們的隨身行李，檢查是否有人走私生物。泰國亞洲航空發布聲明指出，已獲悉這起事件，稱「這是非常罕見的事件」。一名乘客注意到頭頂行李艙內有一條小蛇，機組員接受過良好培訓，能處理此類事件。並強調按照標準程序，該航班會進行深度清潔與薰蒸，不讓乘客或機組員面臨安全風險。

至於片中的小蛇，報道引述專家鑑定，確認為布氏樹蛇(Blanford's Bridle Snake)，是亞洲特有的無害蛇類，沒有毒、不會攻擊人類，但牠究竟如何成功登機，則有待調查。

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