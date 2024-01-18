機上驚見有蛇惹騷動　空少1招化解危機(有片)

亞洲航空(AirAsia)集團旗下泰國亞洲航空(AirAsia Thailand)一架編號FD3025的A320客機，13日從曼谷飛往布吉，當航班準備降落在布吉島國際機場時，有乘客發現隨身行李置物櫃的燈管旁邊，有一條小蛇在爬，當堂令附近乘客驚恐走避，不肯返回座位，幸得一名男空中服務員，靠一個水樽和一個袋，成功化解這次危機。

一名乘客所拍攝並上傳的影片，可以看到一條小蛇在行李架上方緩慢蠕動，附近的乘客都已離座以防被蛇襲擊，一名空少最初拿來一個已打開樽蓋的膠樽，走到小蛇前，將樽口對著小蛇企圖引導牠進入，但小蛇並無上當，空少轉過頭再拿來塑膠袋，並以膠樽作棍，三扒兩撥就將小蛇撥入袋裡，最終順利化解這場空中危機。