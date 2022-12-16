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國際
2022-12-16 13:51:00

機動遊戲意外｜英國遊樂場彈弓椅斷彈弓　2人半空狂揈目擊者嚇到爆粗(有片)

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英國倫敦海德公園聖誕市集有遊樂設施發生恐怖意外。2名乘客坐上刺激的「彈弓椅」(Slingshot Ride)時，就在射向空中瞬間一邊繩索竟應聲斷裂，導致座椅噴向另外一邊，當場撞上一旁的柱子，乘客懸掛在半空中不斷狂揈，嚇得目睹意外的遊客爆粗連連。

英國遊樂場彈弓椅斷彈弓，2人半空狂揈嚇到爆粗。(Twitter)

英國遊樂場彈弓椅斷彈弓，2人半空狂揈嚇到爆粗。(Twitter)

《每日郵報》(Daily Mail)報道，海德公園每年舉行大型聖誕活動，除了市集、表演之外，還有許多遊樂設施，包括刺激的彈弓椅，這種遊樂設施會以高速將坐在球狀座位艙的乘客彈到空中，就像彈弓一樣，上下彈跳直至自然停下。這個彈弓椅於周三(14)卻發生恐怖意外。網上影片顯示，2名男乘客坐在座艙內，設施啟動後座位艙從地面被拉起，過沒幾秒向空中彈射，但座位艙右邊繩索斷裂，只剩下左邊繩索連接在柱子上，令座位艙向左方彈去，硬生生的撞向高柱，發出「砰」一聲巨響，之後懸在半空中不斷旋轉搖晃，令目睹過程的遊客也被嚇得粗口連連。

2名男乘客坐在座艙內，設施啟動後座位艙從地面被拉起。(Twitter) 但座位艙右邊繩索斷裂，只剩下左邊繩索連接在柱子上。(Twitter) 座位艙向左方彈去，硬生生的撞向高柱，發出「砰」一聲巨響。(Twitter) 座位艙之後懸在半空中不斷旋轉搖晃，令目睹過程的遊客也被嚇得粗口連連。(Twitter) 座位艙之後懸在半空中不斷旋轉搖晃，令目睹過程的遊客也被嚇得粗口連連。(Twitter)

2名乘客送院治理情況未明

工作人員在意外後封鎖遊樂設施，疏導遊客離開，也有消防車到場處理。據目擊者說法，2名乘客獲救後隨即被送往醫院治理，但目前狀況不明，倫敦消防當局及主辦單位暫時未有回應。

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