機動遊戲意外｜英國遊樂場彈弓椅斷彈弓　2人半空狂揈目擊者嚇到爆粗(有片)

英國倫敦海德公園聖誕市集有遊樂設施發生恐怖意外。2名乘客坐上刺激的「彈弓椅」(Slingshot Ride)時，就在射向空中瞬間一邊繩索竟應聲斷裂，導致座椅噴向另外一邊，當場撞上一旁的柱子，乘客懸掛在半空中不斷狂揈，嚇得目睹意外的遊客爆粗連連。

《每日郵報》(Daily Mail)報道，海德公園每年舉行大型聖誕活動，除了市集、表演之外，還有許多遊樂設施，包括刺激的彈弓椅，這種遊樂設施會以高速將坐在球狀座位艙的乘客彈到空中，就像彈弓一樣，上下彈跳直至自然停下。這個彈弓椅於周三(14日)卻發生恐怖意外。網上影片顯示，2名男乘客坐在座艙內，設施啟動後座位艙從地面被拉起，過沒幾秒向空中彈射，但座位艙右邊繩索斷裂，只剩下左邊繩索連接在柱子上，令座位艙向左方彈去，硬生生的撞向高柱，發出「砰」一聲巨響，之後懸在半空中不斷旋轉搖晃，令目睹過程的遊客也被嚇得粗口連連。