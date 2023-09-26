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國際
2023-09-26 18:40:03

機動遊戲故障停擺 遊客倒掛25分鐘 半空嘔吐胸痛 驚呼：救我下來

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機動遊戲突然停下，遊客們倒掛半空。(互聯網)

機動遊戲突然停下，遊客們倒掛半空。(互聯網)

天降嘔吐物？！加拿大多倫多以北的主題公園「奇幻樂園」(Wonderland)本月23日，機動遊戲「大斧頭」(Lumberjack)在晚上1040分左右突然故障停擺，遊客們頭部朝下倒掛在最高點受困長達25分鐘，直至約1105分，技術人員完成搶修後，遊客才能解困，安全返回地面。

受困遊客：我們會掉下去嗎？

美國《紐約郵報》報道，11歲的Spencer Parkhouse當時與15歲的姊姊一起玩，稱機動遊戲突然停下來，還以為是樂園特意安排給遊客刺激感，但之後持續不動，他受困半空便感到十分害怕，「我一直在想甚麼時候才能下去、我們會掉下去嗎？」一名遊客倒掛多時，突然在半空嘔吐，他與姊姊就感覺雙腳痲痺。其後，機動遊戲突然再次郁動，他們也嚇了一跳，心想：「不要再來吧，我們不想再困在半空。」

遊客倒掛半空，等候救援。(互聯網) 遊客倒掛半空，等候救援。(互聯網) 遊客倒掛多時，有人感到不適。(互聯網) 遊客倒掛多時，有人感到不適。(互聯網) 大批遊客在下方觀望。(互聯網) 遊客受困多時，耐心等候救援。(互聯網) 遊客受困半空。(互聯網) 技術人員搶修。(互聯網) 事發的「大斧頭」。(互聯網) 技術人員搶修。(互聯網) 技術人員搶修。(互聯網) 機動遊戲故障停擺，遊客們倒掛半空。(互聯網)

有人嚎哭 女遊客嚇親

女遊客Jiashira Rivera向加拿大環球新聞表示，她在下方看著機動遊戲停擺，感到很害怕，也聽到有人尖叫，大喊：「救我們下來，我們要下來，還要等多久？」另有人大叫「打電話給911吧，我們需要911啊」，約20分鐘後，有人嚎哭。她形容現場氣氛很可怕，擔心受困的人可能會掉下來，工作人員不停廣播，叫他們捉緊座位。

園方表示，機動遊戲事發時載著約48人，其中2人報稱胸痛，在園內醫療設施接受檢查後沒有大礙，毋須送院。事後，機動遊戲暫停運作，園方正與政府相關部門聯合調查事故原因，並將賠償給受困遊客。

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