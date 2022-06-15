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2022-06-15 16:16:00

機動遊戲「擺鐘」斷裂　3童慘反轉頭向下落地(有片)

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機動遊戲「擺鐘」斷裂，3童慘反轉頭向下落地(有片)

機動遊戲「擺鐘」斷裂，3童慘反轉頭向下落地(有片)

土耳其一座遊樂園近日發生可怕的機動遊戲意外，一個類似於海盜船的「擺鐘」機動遊戲，擺到高處時突然斷裂3名男童被「連人帶座位」拋出半空，反轉頭向下跌落地，事件造成3人受傷，慶幸無人命算失。驚悚過程被拍下，並上傳網上。

《每日郵報》報道。

《每日郵報》報道。

根據《每日郵報》(Daily Mail)報道，事發於西南部Antalya的遊樂園Ataturk Park。從目擊者拍攝的現場影片可見，311歲男童當時一臉興奮地坐在「擺鐘」的座位上，隨著遊樂設施開動，「擺鐘」就像鐘擺般左右晃動，還加上座位艙左右的轉動。惟座位艙的吊臂突然斷裂，導致整排座位艙飛脫，更反轉以致男童連同座位頭向下墮地，他們發出驚慌失措的尖叫聲，家屬與途人隨即上前查看情況。報道指，男童因被安全帶扣著當刻無法離開，直至消防員趕至協助離開。

3男童一臉興奮地坐在「擺鐘」的座位上。(Twitter) 遊樂設施開動。(Twitter) 「擺鐘」就像鐘擺般左右晃動，座位艙亦會整排轉動。(Twitter) 「擺鐘」就像鐘擺般左右晃動，座位艙亦會整排轉動。(Twitter) 「擺鐘」就像鐘擺般左右晃動，座位艙亦會整排轉動。(Twitter) 連接座位艙的吊臂突然斷裂。(Twitter) 整排座位艙飛脫，更反轉以致男童連同座位頭向下墮地。(Twitter) 整排座位艙飛脫，更反轉以致男童連同座位頭向下墮地。(Twitter) 其中一名受傷男童送院。(網上圖片)

意外原因仍在調查

其中一名獲救男童Bugra Yagiz Koyun表示：「我們在遊樂設施上時，一條電纜或甚麼東西斷了，我們被拋到空中、反轉降落，我撞到頭頂，腳也有瘀傷」。至於這次意外事件為何發生，當地警方尚在調查中。

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