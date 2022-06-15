機動遊戲「擺鐘」斷裂，3童慘反轉頭向下落地(有片)

土耳其一座遊樂園近日發生可怕的機動遊戲意外，一個類似於海盜船的「擺鐘」機動遊戲，擺到高處時突然斷裂，3名男童被「連人帶座位」拋出半空，反轉頭向下跌落地，事件造成3人受傷，慶幸無人命算失。驚悚過程被拍下，並上傳網上。

根據《每日郵報》(Daily Mail)報道，事發於西南部Antalya的遊樂園Ataturk Park。從目擊者拍攝的現場影片可見，3名11歲男童當時一臉興奮地坐在「擺鐘」的座位上，隨著遊樂設施開動，「擺鐘」就像鐘擺般左右晃動，還加上座位艙左右的轉動。惟座位艙的吊臂突然斷裂，導致整排座位艙飛脫，更反轉以致男童連同座位頭向下墮地，他們發出驚慌失措的尖叫聲，家屬與途人隨即上前查看情況。報道指，男童因被安全帶扣著當刻無法離開，直至消防員趕至協助離開。

意外原因仍在調查 其中一名獲救男童Bugra Yagiz Koyun表示：「我們在遊樂設施上時，一條電纜或甚麼東西斷了，我們被拋到空中、反轉降落，我撞到頭頂，腳也有瘀傷」。至於這次意外事件為何發生，當地警方尚在調查中。