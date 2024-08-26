機場安檢托盤美學成時尚風潮 網民怒轟阻慢安檢 美國TSA咁樣回應

難以理解的潮流……旅客在機場過安檢時，因為時間有限，通常都會快手快腳把隨身物品放在托盤上，部分安檢人員也會催促，以免延誤檢查流程。然而，據美國《紐約郵報》報道，最近出現一股「機場安檢托盤美學」風潮，連美國運輸安全管理局(Transportation Security Administration，TSA)也關注。 報道指，紐約網紅恩里克斯(Chelsea Henriquez)在TikTok上分享影片，展示她與朋友們在紐約拉瓜迪亞機場過安檢時，精心擺放隨身物品在托盤內，物品都放得整整齊齊，甚有「美學」效果。影片大受歡迎，短時間內便累計逾37.7萬次點擊瀏覽。

網紅：不會打擾其他旅客 但恩里克斯強調，為免在排隊時妨礙其他旅客，她在通過安檢後才將托盤拿到旁邊的椅子上，再精心布置物品進行拍攝，認為這樣做不會打擾其他旅客和機場人員。 《紐約郵報》指出，並非所有人這樣顧及他人，隨著「機場安檢托盤美學」近期在各地時尚界流行，TSA也表示，已注意到這種趨勢。

不關乎安檢的物品也放進托盤 大多數旅客依照TSA規定，不情願地在安檢過程中脫下鞋子、外套和笨重的首飾等物品。然而，「機場安檢托盤美學」的擁護者會自動將其他未被要求的物品，如運動衫、高跟鞋、名牌手袋、雜誌和旅行裝護理用品等，整齊地擺放在托盤中，拍攝時尚照片。