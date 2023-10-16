機場安檢｜過安檢點解手機電腦相機要分開放？為何有機場已唔駛咁做？

根據航空專家解說，原因是手提電腦的電池，以及其他電子器材的機械組件密度過高，會令Ｘ光難以有效穿透，尤其是對於老舊的掃描系統而言。因此，若手提電腦等器材放在手提行李內，跟其他東西混雜在一起，檢查人員將難以用掃描影象判斷裡面有否存在風險，屆時就不得不用人手打開行李檢查，這將拖慢整個安檢程序。

搭過飛機的人相信也知道在機場過安檢時，須把手提電腦、平板、手機及相機等電子器材，跟隨身行李分開「過機」，但知否原因何在？

機場安檢｜新型掃描儀可掃出高清影象

然而這種情況相信很快就會有改變，令安檢過程更快速高效，皆因部分國家的機場已經引入先進的新型掃描儀，如英國、美國、澳洲及荷蘭等。其中英國倫敦城市機場(London City Airport)早前宣布引入了新的電腦掃描儀，其X光技術可生成高清3D影像，令手提行李內物品鉅細無遺地展現。

機場安檢｜100ml液體限制亦可望解除

旅遊博客Nicky Kelvin曾在TikTok發片稱，除不用把電腦分開「過機」外，連攜帶上機的液體容量100ml限制，亦因新掃描儀而一併解除，在該機上過安檢可帶兩公升液體上機，而他整個過安檢過程，只花了2分鐘40秒。他指出，但目前提供新掃描儀的機場有限，往來多個機場的乘客仍須留意每個機場的相關限制。

英媒指，該國政府冀於2024年6月在全國機場使用新掃描儀，屆時料將解除電子器材分開「過機」及100ml的液體限制。本來的100ml液體限制，於2006年實施，旨在防範有人偷運液體炸彈上機，但據報新的掃描儀的演算法，有能力掃描出可疑液體，再通知安檢人員作人手檢查。