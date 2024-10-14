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國際
2024-10-14 18:21:38

機場跟蹤狂出沒！行李牌留個資 金髮正妹即收陌生男短訊 直問：可否給我機會？

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克里斯滕分享遇上機場跟蹤狂的經歷。(互聯網)

克里斯滕分享遇上機場跟蹤狂的經歷。(互聯網)

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部分旅客因擔心行李遺失，會在行李吊牌寫上姓名、電話、地址等個人資料方便聯絡，然而外國一名女子卻因暴露這些個資，在機場遇上跟蹤狂……

英國《每日郵報》報道，自稱克里斯滕(Kirsten)的女子近日在TikTok分享其恐怖經歷：她在機場等候轉機時，手機突然收到陌生男子傳來的短訊，寫道，「HiKristen，我叫奈特(Nate)，我見到你，覺得你很漂亮，所以想辦法一定要和你說話」。對方說在行李吊牌上看到她的電話號碼，所以決定傳短訊，又承諾不會太突兀，問：「可否給一位男士機會？」

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女事主：很害怕

克里斯滕說，這讓她很害怕，「他如果真的想認識我，為甚麼不像正常人那樣過來和我說話？只覺得私隱被侵犯，完全不知道此人是誰」。她說，吊牌上除了有電話，還有她的住址，讓她很擔心人身安全，所以拍片提醒網民，最好不要在行李吊牌寫上個人資料，或將吊牌翻轉，不要把寫上個資那面向外。

克里斯滕拍片分享遇上機場跟蹤狂的經歷。(互聯網) 網民留言回應。(互聯網) 克里斯滕拍片，建議不要在行李牌上留個資，或將行字牌翻轉。(互聯網) 克里斯滕分享遇上機場跟蹤狂的經歷。(互聯網)

網民嚇親

這「機場跟蹤狂」影片隨即引起關注，網民紛紛留言，有人表示驚訝，稱從未想過會發生這種事，「很恐怖」、「令人害怕」。有人直言，「這就是我不會在行李吊牌上留電話的原因，外面怪人太多了」、「我看過空姐拍片提醒，沒想到真的有人遇到」。有人忠告，「所有女孩出門時，真的要小心」。

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