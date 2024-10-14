機場跟蹤狂出沒！行李牌留個資 金髮正妹即收陌生男短訊 直問：可否給我機會？

部分旅客因擔心行李遺失，會在行李吊牌寫上姓名、電話、地址等個人資料方便聯絡，然而外國一名女子卻因暴露這些個資，在機場遇上跟蹤狂……

英國《每日郵報》報道，自稱克里斯滕(Kirsten)的女子近日在TikTok分享其恐怖經歷：她在機場等候轉機時，手機突然收到陌生男子傳來的短訊，寫道，「Hi，Kristen，我叫奈特(Nate)，我見到你，覺得你很漂亮，所以想辦法一定要和你說話」。對方說在行李吊牌上看到她的電話號碼，所以決定傳短訊，又承諾不會太突兀，問：「可否給一位男士機會？」