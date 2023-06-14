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2023-06-14 10:25:00

機密文件案｜特朗普否認控罪准無條件離開　有人試圖衝向車隊被捕(有片)

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特朗普否認控罪准無條件離開，有人試圖衝向車隊被捕。(AP)

特朗普否認控罪准無條件離開，有人試圖衝向車隊被捕。(AP)

美國前總統特朗普到邁阿密聯邦法院，就不當處理機密文件案出庭應訊，並否認全部37項刑事控罪。檢方認為他沒有潛逃風險，特朗普其後獲准無條件離開，但法官下令特朗普不能接觸案中其他潛在證人。同案另一被告、特朗普的私人助手諾塔亦否認控罪。

特朗普被指2021年初卸任總統後，保留超過300份機密文件，涉嫌未經授權保留機密文件及串謀妨礙司法公正等37項控罪。在法院外聲援的特朗普支持者就比預期少，他們手持標語，要求起訴負責案件的特別檢察官史密斯。

有人企圖衝向特朗普車隊被捕。(Twitter) 被捕人疑為傳媒早前拍攝到的一名示威者。(AP)

有人企圖衝向特朗普車隊被捕

特朗普在離開法院時，與在場支持者揮手及握手，之後登上座駕。特朗普車隊駛離法院時，一名手持標語、身穿黑白間衣服模仿囚犯的男子企圖衝向車隊，在場警員隨即將他制服並拘捕。被捕人疑為傳媒較早前在法院外拍攝到的一名示威者。

特朗普離開法院後到訪邁阿密當地一間著名餐廳，在場支持者熱烈歡迎，並為星期三踏入77歲的特朗普大唱生日歌。特朗普稍後將飛返新澤西州的高爾夫球俱樂部，並預料當地晚上發表講話。

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