機密文件案｜特朗普否認控罪准無條件離開　有人試圖衝向車隊被捕(有片)

美國前總統特朗普到邁阿密聯邦法院，就不當處理機密文件案出庭應訊，並否認全部37項刑事控罪。檢方認為他沒有潛逃風險，特朗普其後獲准無條件離開，但法官下令特朗普不能接觸案中其他潛在證人。同案另一被告、特朗普的私人助手諾塔亦否認控罪。

特朗普被指2021年初卸任總統後，保留超過300份機密文件，涉嫌未經授權保留機密文件及串謀妨礙司法公正等37項控罪。在法院外聲援的特朗普支持者就比預期少，他們手持標語，要求起訴負責案件的特別檢察官史密斯。