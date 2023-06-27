機密文件案｜錄音揭特朗普與人開心share機密文件 涉國防部攻擊計劃

美國前總統特朗普被控卸任後私藏政府機密文件，他早前出庭否認37項控罪。美國傳媒取得他與其他人交談的錄音，聽到紙張翻動聲音，他說頁碼有錯，並向對方稱「這是高度機密文件」。這段錄音推翻他之前受訪時否認保有機密文件。錄音中，特朗普又說，這是軍方提交給他，作為總統時可以解密，雖然現時不可以了，但這些文件現在仍屬機密。特朗普在談話中提及國防部攻擊計劃，「就是這些文件」。

機密文件案｜取笑希拉莉：她會將它們列印出來

美國有線新聞網絡(CNN)和哥倫比亞廣播公司(CBS)取得該段長約兩分鐘的錄音，似乎與檢方所提證據中的相同。報道指錄音來自2021年7月，特朗普當時在新澤西州Bedminster的高爾夫球會與數人會面，他們有份參與其前白宮幕僚長梅多斯的回憶錄。檢方在機密文件案中，指控特朗普在兩個場合中，向沒有接受背景審查的人士展示機密文件，包括一名作家和特朗普兩名員工。在錄音中，特朗普與助手又取笑其總統選舉前對手希拉莉，助手說：「希拉莉一定會將它們列印出來。你懂的，她的私人電郵。」特朗普回道，「不，她會電郵給韋納(民主黨國會議員)。」引來在場人士大笑。

上周接受霍士新聞訪問時，特朗普否認在Bedminster的會面中，讓未經授權人士閱覽機密文件，「沒有(機密)文件，那是關於伊朗和其他事情的大量文本」，並補充他當時向其他人展示的是報章新聞、雜誌報道和其他文章。在最新曝光的錄音對話中，特朗普似乎保有攻擊伊朗的國防部機密文件。他的機密文件案下次聆訊在8月14日開庭，但可能會押後。

https://edition.cnn.com/2023/06/26/politics/trump-classified-documents-audio/index.html