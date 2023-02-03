機密文件｜FBI據報將搜查彭斯住所及辦公室

美國聯邦調查局(FBI)人員就爆出連串私藏政府機密文件事件，繼日前到拜登於特拉華州的海灘別墅進行搜查，據報將派員搜查前副總統彭斯(Mike Pence)的住所及辦公室，以確定住所內沒有不當儲存政府機密文件。

《華爾街日報》及有線新聞網絡(CNN)分別報道相關消息，表示FBI將搜查彭斯在印第安那州的住所與首都華盛頓的辦公室。報道引述消息人士指，彭斯團隊不認為彭斯的家中或辦公室有機密文件，因為已自行進行了廣泛的搜查。彭斯的代表律師及美國司法部未有回應傳媒查詢。FBI拒評上述消息。

據指彭斯住所曾發現機密文件已轉交 FBI

有線新聞網絡指，彭斯的代表律師1月曾稱，在彭斯位於印第安那州住所發現12份機密文件，並且已轉交予聯邦調查局。消息人士指，從彭斯家中找到的政府文件屬於「較低級別」機密，沒有任何「敏感的分隔信息」或「特殊訪問程序」標記。

FBI曾搜查前總統特朗普與現任總統拜登的住所，以確定有否保留政府機密文件。司法部長加蘭已委任特別檢察官，調查拜登處理機密文件的方式。美國國家檔案和記錄管理局(National Archives and Records Administration，NARA)早前亦致函過去六屆政府的總統及副總統，要求他們重新檢查有沒有保留政府機密文件。