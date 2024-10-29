機師助收容所撤離145隻毛孩　意外被小奶貓溶化即場收編(有片)

美國佛州早前遭受颶風米爾頓(Hurricane Milton)吹襲，航空公司一名機師在與動物收容所合作撤離多達145隻毛孩的任務中，意外看上一隻可愛的貓B，在問准妻子後，立刻辦理手續，即場將貓B帶回家中作新成員。

綜合報道，颶風米爾頓早前吹襲佛州，當地一間民營動物收容所「Lucky Dog Animal Rescue」與南方航空(Southwest Airlines)合作，由航空公司動員機師等，一起協助將收容所多達145隻貓狗毛孩撤離到安全的地方。其中一名機師Matt Prebish在值勤途中，意外看上一隻4個月大叫做Avery的貓B，沒有養過動物的Matt雖然心動想收編，但也「膽粗粗」跟妻子商討，本以為會遭反對，詎料妻子說：自從你接下這次任務，就覺得你很有可能會帶一隻寵物回家。」