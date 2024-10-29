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國際
2024-10-29 13:00:00

機師助收容所撤離145隻毛孩　意外被小奶貓溶化即場收編(有片)

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機師助收容所撤離145隻毛孩，意外被小奶貓溶化即場收編。(X)

機師助收容所撤離145隻毛孩，意外被小奶貓溶化即場收編。(X)

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美國佛州早前遭受颶風米爾頓(Hurricane Milton)吹襲，航空公司一名機師在與動物收容所合作撤離多達145隻毛孩的任務中，意外看上一隻可愛的貓B，在問准妻子後，立刻辦理手續，即場將貓B帶回家中作新成員。

綜合報道，颶風米爾頓早前吹襲佛州，當地一間民營動物收容所「Lucky Dog Animal Rescue」與南方航空(Southwest Airlines)合作，由航空公司動員機師等，一起協助將收容所多達145隻貓狗毛孩撤離到安全的地方。其中一名機師Matt Prebish在值勤途中，意外看上一隻4個月大叫做Avery的貓B，沒有養過動物的Matt雖然心動想收編，但也「膽粗粗」跟妻子商討，本以為會遭反對，詎料妻子說：自從你接下這次任務，就覺得你很有可能會帶一隻寵物回家。」

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機師Matt Prebish協助收容所將多達145隻貓狗毛孩撤離到安全的地方。(X) Matt意外看上一隻4個月大叫做Avery的貓B。(X)

網民：這貓B命中注定要跟機師相遇

Matt獲得妻子批准，在完成貓狗運送任務期間，便向收容所提出想領養Avery，在經過審核與評估後，他成功的在飛機上辦好領養手續，直接帶著可愛的Avery回家。收容所事後將這段故事分享於社交平台Facebook，吸引不少網民議論，不少人認為這隻貓B命中注定要跟機師相遇，大讚整件事情很美妙。Matt事後表示，他希望收養Avery的故事能鼓勵別人，幫助這次受颶風影響的民眾和動物，無論是捐款或做義工，所有人都應該盡己所能，以任何方式幫助社會。

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