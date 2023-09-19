機師因故彈出 變無人駕駛 美軍隱形戰機失蹤 罕要民眾幫尋

美軍一架具有隱形功能的F35B戰機周日名副其實「隱形」失蹤。機師緊急逃生後，戰機在無人駕駛下不知飛往何方。軍方遍尋不獲，罕有地在社交網發文呼籲居民協助尋找，事件勢令美軍尷尬。
該架據報造價8,000萬美元(約6.2億港元)的F35B閃電二型戰機，周日下午在南卡羅來納州北查爾斯頓(North Charleston)飛行期間發生「事故」，機師安全彈出，戰機卻失蹤。機師下午約2時安全降落地面，在北查爾斯頓南肯伍德大道附近地區被發現，送院治療後情況穩定，當局正調查他為何要啟動逃生程序。
查爾斯頓聯合基地(Joint Base Charleston)為此罕有在社交平台X(前稱Twitter)發文，請求居民協助尋找戰機。帖文表示，聯合基地正與南卡州貝奧福特(Beaufort)海軍陸戰隊航空基地合作，尋找該架戰機，「如有任何資訊可以協助我們善後團隊找到這架F-35，請致電基地防衛作戰中心，電話843-963-3600」。
議員斥為何無追蹤裝置
涉事的F35戰機與機師，均隸屬貝奧福特基地的501海軍陸戰隊戰機攻擊訓練中隊。軍方根據飛機失蹤的位置和路線，集中在查爾斯頓北部莫爾特里湖(Lake Moultrie)及馬里昂湖(Lake Marion)一帶搜查。事件引發議員不滿，南卡州眾議員梅斯(Nancy Mace)指事件荒謬，「為何連F35也可不見？怎麼會沒有追蹤裝置？然後還要叫公眾幫忙尋找，再交還？」
F35B可垂直升降 去年亦曾失事
F35有3個型號，F35A用於空軍，F35C用於海軍；F35B則適用於海軍陸戰隊，特點是可像直升機垂直升降。據報自2015年服役以來，F35曾多次發生事故，迄今有約12架F35墜毀。今次是F35B第二次出事，對上一次發生在去年12月，一架F35B在德州沃斯堡基地進行懸停能力測試時墜毀，機師安全彈出，沒有受傷。去年10月亦有一架F35A在猶他州希爾空軍基地墜毀，據報原因是湍流空氣擾亂飛機的電子設備，導致失控。