機師因故彈出 變無人駕駛 美軍隱形戰機失蹤 罕要民眾幫尋

美軍一架具有隱形功能的F35B戰機周日名副其實「隱形」失蹤。機師緊急逃生後，戰機在無人駕駛下不知飛往何方。軍方遍尋不獲，罕有地在社交網發文呼籲居民協助尋找，事件勢令美軍尷尬。

該架據報造價8,000萬美元(約6.2億港元)的F35B閃電二型戰機，周日下午在南卡羅來納州北查爾斯頓(North Charleston)飛行期間發生「事故」，機師安全彈出，戰機卻失蹤。機師下午約2時安全降落地面，在北查爾斯頓南肯伍德大道附近地區被發現，送院治療後情況穩定，當局正調查他為何要啟動逃生程序。

查爾斯頓聯合基地(Joint Base Charleston)為此罕有在社交平台X(前稱Twitter)發文，請求居民協助尋找戰機。帖文表示，聯合基地正與南卡州貝奧福特(Beaufort)海軍陸戰隊航空基地合作，尋找該架戰機，「如有任何資訊可以協助我們善後團隊找到這架F-35，請致電基地防衛作戰中心，電話843-963-3600」。

