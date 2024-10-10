熱門搜尋:
居屋2024 銀色債券 天璽．天 機票優惠 瑜悦 Coldplay 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-10-10 14:43:00

機師心臟病發昏迷　妻子「0」駕駛經驗成功迫降(有片)

分享：
機師心臟病發昏迷，妻子零駕駛經驗成功迫降。(X)

機師心臟病發昏迷，妻子零駕駛經驗成功迫降。(X)

adblk5

美國一名78歲的機師日前駕駛小型飛機、載著69歲愛妻來一場浪漫的空中約會，詎料飛行途中突然心臟病發、暈倒昏迷，嚇得完全駕駛經驗的妻子不知所措，最後她鼓起勇氣，聯絡空中交通管制局，結果在控制塔的引導下成功將小飛機安全著機場，奇蹟倖存。

綜合報道，事件4日發生在美國內華達州，78歲機師Eliot Alper當天駕駛小飛機、載著愛妻Yvonne Kinane-Wells起飛，準備前往加州，詎料Eliot在飛行途中突然心臟病發、在座位上昏迷。從未接受過正式飛行訓練的Yvonne雖然害怕，但隨即在下午約140分聯絡到空中交通管制局，告知機上情況，要求幫忙引導她降落，當時飛機的飛行高度為5,900英尺。

adblk6
Eliot Alper與愛妻Yvonne Kinane-Wells。(X) Eliot Alper送院搶救，目前情況未知。(X) Yvonne逐漸冷靜下來，最後奇蹟把飛機安全降落在機場。(X)

機場主管形容事件史無前例

在曝光的錄音中，可以聽到Yvonne的聲線顫抖驚慌，1名空中交通管制員一邊安撫她，一邊指導她如何操控飛機，最後成功引導Yvonne把飛機開到位於加州的貝克斯菲爾德機場(Bakersfield Airport)。在塔台人員詳細的幫助下，Yvonne逐漸冷靜下來，最後奇蹟把飛機安全降落在機場，救援人員立即將陷入昏迷的Eliot送院搶救，目前情況未知。

貝克斯菲爾德機場的主管Ron Brewster形容今次事件史無前例，「我在整個職業生涯中從來沒有遇到過」。美國聯邦航空管理局(FAA)在聲明中證實事件，表示將與國家運輸安全委員會(NTSB)合作、展開調查。

amJetso送香港美酒佳餚巡禮-品味通行證 立即登入會員參加

 
 
 