機師拍片講解半空屙屎去咗邊 440萬人次觀看

原來大家都好奇在搭飛機時，於3萬呎高空去廁所，究竟所屙屎尿去咗邊。一名機師去年12月拍片在社交網講解，當時已有390萬人次觀看，料不到該片一直有捧場客，英國傳媒指該片已累計440萬觀看人次。有人留言以為是從空中排到海中，其他網友忍不住回應，竟然到今時今日仍有人會相信這個說法。

飛機冷知識｜一架波音747客機會有逾1000次沖廁

美國機師Garrett在片中問大家，知不知道當在飛機按下沖廁掣時，並不是將裡面的東西沖到地面群眾那裡；他指大家的排泄物會泵到機尾一個密封隔間，飛機降落後由工作人員泵走。他又指出，在長途航班波音747客機會有超過1,000次沖廁，產生逾320加侖重排泄物。一名誠實的網民稱，「自細細個開始便以為當飛到海面時，機師會將機上的排泄物排放到海中。」另一人也說，「我以為排放到海中。」有網友諷稱，相信會排放到地面的人，「選舉時有沒有去投票？」另一人說，「有人認為會直接沖走到飛機外，一直令我感到費解。」