機械警犬建功！洛杉磯警派機械狗上巴士搜查 持槍男子投降(有片)

美國洛杉磯警方今年5月引入「機械警犬」，儘管引起來反對聲浪，但牠日前出動建功，可能爭回不少分數。當日一名黑人男子被發現在市中心一架巴士上昏睡，身旁有一把手槍，司機立即停車並報警。警方到場後派機械警犬上車調查，終把持槍男子趕下車，他最終棄械投降，結束近3小時的對峙。

案發在周三清晨3時45分，洛杉磯一架巴士上的乘客，驚見在車上睡著的一名黑人男子有槍，隨即通知司機報警。巴士之後在中途停車，所有乘客下車後，該名黑人男子似乎仍然未醒，大批警員連同特警部隊(SWAT)於約4:45分趕抵包圍巴士，但不敢輕舉妄動上車，嘗試跟持槍手溝通，對方卻無反應。