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國際
2023-11-09 18:47:30

機械警犬建功！洛杉磯警派機械狗上巴士搜查 持槍男子投降(有片)

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機械警犬上車調查後，持槍男終於下車。(互聯網)

機械警犬上車調查後，持槍男終於下車。(互聯網)

美國洛杉磯警方今年5月引入「機械警犬」，儘管引起來反對聲浪，但牠日前出動建功，可能爭回不少分數。當日一名黑人男子被發現在市中心一架巴士上昏睡，身旁有一把手槍，司機立即停車並報警。警方到場後派機械警犬上車調查，終把持槍男子趕下車，他最終棄械投降，結束近3小時的對峙。

案發在周三清晨3時45分，洛杉磯一架巴士上的乘客，驚見在車上睡著的一名黑人男子有槍，隨即通知司機報警。巴士之後在中途停車，所有乘客下車後，該名黑人男子似乎仍然未醒，大批警員連同特警部隊(SWAT)於約4:45分趕抵包圍巴士，但不敢輕舉妄動上車，嘗試跟持槍手溝通，對方卻無反應。

機械警犬出動過程︰

機械警犬｜上車近距離查看持槍男

警方於是派遣機械警犬SPOT上車，近距離查看持槍男，未幾持槍男醒來並下車，再經一輪對峙後投降，事件中無人受傷。《洛杉磯時報》指，涉案手槍最終證實是氣槍。

洛杉磯市議會5月表決通過允許警方接受非牟利組織捐贈、約值28萬美元(約218萬港元)的機械狗，但有輿論指機械警犬會引發監控和侵犯私隱疑慮，若配備武器更可能危害公眾安全。但警方稱以機械警犬協助執法，有助避免警員或公眾受傷，強調機械警犬只會在處理危險物質及搜救任務中登場，並稱其不會配備人臉識別裝置及武器。

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十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖）
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