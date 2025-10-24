機艙失壓驚魂　乘客絕望拍片為「生命最後記錄」(有片)

一架從馬來西亞吉隆坡飛往砂拉越民都魯的客機發生機艙失壓事件，一名網民與妻子正是機上乘客，他在社交平台分享驚險經歷，更形容一度以為這是他們夫妻「人生最後一趟的航班」。
綜合報道，涉事馬航編號MH2742航班於周二(21日)早上8時20分，由吉隆坡起飛前往民都魯，男網民、社交平台Facebook帳號「Abdul Jalil」與妻子亦搭上這班機。Abdul Jalil表示，直至早上約10時，機艙突然傳來幾聲異響，他說：「就在同一時間，我感覺飛機像是直線下墜，感覺失去控制，我不明白為甚麽會有那樣的感覺，也許是因為我一向習慣平穩的航程。」
乘客拍片稱讓子孫親友「還能記得我們」
Abdul Jalil續說：「接著，氧氣罩突然掉下來，機長宣布進入緊急狀況，並指示所有乘客戴上氧氣罩。就如我所擔心那樣，情況肯定不妙。」Abdul Jalil立即在Facebook發布他與妻子當時的影片，並寫道：「至少，能留下這段視頻，成為我們生命最後的記錄，讓孩子、孫子及親朋戚友看到這段視頻時，還能記得我們」。Abdul Jalil說，期間空中服務員沒有發出指令，機長也沒有安撫乘客，最終機長宣布飛機的飛行高度在1萬英尺時，他才感到平靜，飛機最終於早上10時35分降落在民都魯。馬來西亞航空集團(MAG)表明，已啟動對此事件的調查。