機艙熱舞慶祝試用期結束　實習空姐轉頭慘遭解僱(有片)

綜合報道，阿拉斯加航空(Alaska Airlines)一名空姐Nelle Diala剛過試用期，早前趁著休息時間在機艙內拍攝火辣搖臀舞，還狂野甩頭以作慶祝，並上載影片分享喜悅，詎料影片在TikTok、Instagram和X等各社交平台瘋傳，引發網民熱議。公司獲悉事件後，指她違反公司相關規定，決定終止她的合約，她慶祝成為正職的影片，反而成為失業影片。

美國一間航空公司的實習空姐，為慶祝結束為期半年的試用期，在機艙內大跳熱舞，並分享網上，詎料因此惹禍上身，下一秒就遭解僱，令她空姐夢碎，引起網民熱議關注。

事主發起募款冀度過失業期

Nelle表示，當空姐是她的夢想，所以才拍影片慶祝，她不覺得自己有做錯任何事情，影片是在等待機長前來時的2小時空檔所拍攝，當時機上沒有任何乘客。才入職6個月就失去工作讓她表示受到沉重的打擊：「這個世界如此敏感，我甚至不能再做自己了。上班前跳一段扭臀舞有何問題？人們表現得好像自己從未做過似的。」

不過，網民反應兩極，有部分人批評她不尊重工作，不尊重制服，亦有人則認為：「把快樂分享網上是一種罪嗎？」Nelle被解僱後即極尋求出路，包括內衣業務和甜品事業，她更發起募款，希望大家能幫助她度過失業期。該活動至今籌到近200美元，距離1.2萬美元的目標仍有一段距離。