機艙門半空彈開　「半開放式」客艙驚嚇畫面曝光(有片)

在Instagram(IG)擁有700萬Fans追蹤的南美洲知名歌手Tierry Coringa早前剛結束在巴西的巡迴演唱，與樂團成員搭乘小型專機一同從巴西飛往薩爾瓦多，在巴西上空飛行期間，機上一道逃生艙門卻突然彈開，強風瞬間吹進機艙內，機上十數名乘客呆在坐位上不知如何是好。其中一名乘客則拿出手機錄下整個驚險過程，幸好，該飛機最後成功降落，全機人員安全無恙。 綜合報道，Tierry上周一(12日)和樂團成員一同從巴西聖路易斯搭機飛往薩爾瓦，詎料起飛才不到30分鐘，機身後方的一扇緊急逃生艙門卻在飛行中突然彈飛，來自外部的強風瞬間灌入飛機內，嚇得Tierry與乘客呆坐座位，不知如何是好。

機上鴉雀無聲 無人敢看艙外畫面

從乘客所拍攝的畫面可以看到，艙門外可見正於半空雲上，下方可見啡色河流，機艙內一片鴉雀無聲，所有乘客嚇得不敢往艙門看，將面擰向另一邊，似乎試圖讓自己保持冷靜。此外，亦慶幸彈開的艙門附近用來擺放行李，並無人坐。

飛機最後於巴西雨果達庫尼亞馬查多機場(Hugo da Cunha Machado airport)緊急降落，無人受傷。航空調查人員目前仍在檢查飛機，以釐清詳細事發原因。

