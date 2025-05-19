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國際
2025-05-19 16:31:34

機長去廁所副機師暈倒 漢莎航空無人駕駛飛10分鐘　

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德國漢莎航空 (資料圖片)

德國漢莎航空 (資料圖片)

德國傳媒報道，漢莎航空（Lufthansa）去年2月一架從德國飛往西班牙的航班，機長前往洗手間時，副機師突然身體不適昏迷，飛行途中曾有10分鐘沒機師操作，當時機上載有205名乘客和機組人員；最後副機師恢復意識開門，避免了可能意外發生。

機上載有205名乘客和機組人員

報道指出，根據西班牙事故調查機構CIAIAC的報告，去年2月17日，漢莎航空一架空中巴士A321型客機在從德國法蘭克福飛往西班牙西維爾途中，副機師在機長去洗手間時暈倒。報告指飛機在沒有機師駕駛的情況下飛了大約10分鐘，當時機上載有199名乘客和6名機組人員。漢莎航空回應德媒查詢時表示，已得悉相關的調查報告，公司內部的飛行安全部門也有進行調查，惟未有披露內部調查結果。

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雖然失去意識的副機師在昏迷狀態下仍無意觸及操縱裝置，但由於自動駕駛儀在開啟狀態，飛機得以持續穩定飛行。期間座艙語音紀錄器在駕駛艙內所錄到怪異聲響，與急性健康緊急狀況相符。

副機師及時恢復意識開門

報道還指，機長曾多次嘗試輸入常規開門密碼和緊急密碼，惟依然無法打開駕駛艙的門。副機師此時在身體不適下恢復意識，從駕駛艙內開了門。由於他臉色蒼白，接受了機組人員和一名隨行乘客的醫生的急救，機長決定將飛機降落在馬德里，全機人安全着陸，副機師其後送醫治療。報告發現，從過去的體檢和目前的測試來看，副機師事前沒有表現出任何先前存在的疾病跡象。

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