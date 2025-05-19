機長去廁所副機師暈倒 漢莎航空無人駕駛飛10分鐘　

德國傳媒報道，漢莎航空（Lufthansa）去年2月一架從德國飛往西班牙的航班，機長前往洗手間時，副機師突然身體不適昏迷，飛行途中曾有10分鐘沒機師操作，當時機上載有205名乘客和機組人員；最後副機師恢復意識開門，避免了可能意外發生。

機上載有205名乘客和機組人員

報道指出，根據西班牙事故調查機構CIAIAC的報告，去年2月17日，漢莎航空一架空中巴士A321型客機在從德國法蘭克福飛往西班牙西維爾途中，副機師在機長去洗手間時暈倒。報告指飛機在沒有機師駕駛的情況下飛了大約10分鐘，當時機上載有199名乘客和6名機組人員。漢莎航空回應德媒查詢時表示，已得悉相關的調查報告，公司內部的飛行安全部門也有進行調查，惟未有披露內部調查結果。