國際
2025-12-22 11:33:00

機長遭欠薪5個月拒起飛　反鎖駕駛艙向乘客吐苦水(有片)

機長遭欠薪5個月拒起飛，反鎖駕駛艙向乘客吐苦水。(X)

墨西哥一名商用客機機長於當地時間上周五(19)，在墨西哥城貝尼托．胡亞雷斯國際機場拒絕執行起飛任務，並將自己反鎖在駕駛艙內，藉此抗議航空公司長期積欠薪資，引發關注。

綜合報道，事發約於當地時間19日下午3時，網上流傳影片顯示，這名機長向機上原定飛往東南部加勒比海度假勝地坎昆的數十名乘客表示：「我為你們感到難過，因為你們不應該遭受這樣的對待。」他指出，公司拖欠他長達5個月的工資，以及出差旅費，在公司清償欠款之前，飛機不會起飛。他透露自己是3名孩子的父親，指自己已在墨西哥航空公司Magnicharters服務近3年，過去從未延誤或取消航班，此次抗議實屬無奈之舉。

機長指，公司拖欠他長達5個月的工資，以及出差旅費。(X) 據報涉事機長事後已遭警方拘留。(X) 墨西哥航空公司Magnicharters。(X)

據報涉事機長事後已遭警方拘留

墨西哥民航與機場當局證實，相關單位已介入調查這起事件。當地報道指，航班隨後取消，乘客全數疏散下機，涉事機長事後已遭警方拘留，相關責任仍待進一步釐清。

