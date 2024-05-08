機長「要食薄餅」累全機延誤 乘客搵傳媒公審 網民竟激讚機長？

廉航易捷航空(easyJet)一班由葡萄牙飛往英國的客機，竟因機長在起飛前「堅持要買pizza」而延誤，令乘客鼓譟，有人隨即向傳媒投訴「公審」機師，事件曝光後引發網民爭論，當中不少人竟撐機師，何解？ 涉事客機於本月5日由里斯本飛往曼徹斯特。有乘客向英媒報料稱，當日航班合共延誤了2小時50分，其中有逾一小時是坐在機上等候。 有相信是攝於客機終可起飛之前的片段，可見機長解釋為何要乘客乾坐機上等候個多小時。

航班延誤｜機師解釋︰機組人員只得三文治 機師透過廣播表示，原因是他要為機組人員獲取更好的食物。估計機上空姐、空少本來只獲發三文治，因機師在廣播中說︰「我不能用兩件寒酸的三文治來餵飽機組人員」，並解釋遲遲不起飛的原因，是因他剛才返回客運大樓買食物。

機師表示︰「我要返回客運大樓，我要過安檢，再過護照檢查，然後我問我可否插隊，因為我要買食物給機組人員，而機上有乘客在等候——但對方的答案是『不』」，「於是我只好跟成村人一起排隊，感謝大家的耐性。我們現在可以起飛了。」 航班延誤｜報料乘客怒︰僅2個多小時機程卻「咀刁」 報料的乘客挖苦的稱，「很明顯他覺得三文治不夠好吃，於是令我們又延誤多一個小時，因機師要去買熱食」，「他們認為吃三文治撐不過2小時50分的機程！」並投訴乘客在機上等候時，食物及飲品都欠奉，亦不能上廁所。報道指，另有乘客拍到機上有一個薄餅盒，相信機師去買的食物是薄餅。