橫濱前童星遇刺事件　前男友行兇前複製後備匙入屋

昨日在橫濱鶴見區的這宗情殺案，傳媒報道疑兇是冨永的22歲前男友伊藤龍稀。報道指，冨永在周四早上約9時半聯絡同學表示：「我起床的時候，發現前男友在我家」冨永又指伊藤拿走了他家的鎖匙。冨永於是要求伊藤在家外再商討，然而半小時後就被刺死。鄰居亦證實，在昨日早前約8時半，已見到伊藤在冨永的家外守候，鄰居狗更疑因為陌生人而向伊藤吠叫。

周四（29日）在日本橫濱發生的前兒童演員遇刺事件，傳媒陸續透露更多案發前的案情。據報遇害的18歲少女冨永紗菜，在昨日起床時，驚見前男友闖入了她的家中，並將鎖匙拿去，於是向朋友求救並着男友在屋外商談，豈料半小時後就被刺死。

日本媒體又指，冨永與伊藤交往的兩年間，4次因為爭執而向警察求助，對上一次就只是在上星期四（22日），伊藤再次毆打冨永，冨永因此向警察求助。警方證實有關的事件，並表示曾經向伊藤的家人聯絡，但連續兩日聯絡不上，而伊藤又表示會與家人討論與女友的關係，就在之後發生今次事件。而其實在去年12月，鄰居也因為聽到二人爭執而報警，當時冨永向警方表示伊藤說要殺她，並曾經扼住她的頸，不過冨永在今年1月又表示二人和好，令案件沒有跟進。然而冨永鄰居表示，深夜有時會聽到敲打牆壁和地下的聲，還有碗碟跌破的聲音，也聽過有女子說「好痛」、「對不起」的呼叫。

友人指疑兇現時沒有工作

冨永的友人表示，二人是在同一家餐廳工作時認識，然而朋友指伊藤現時疑是一個尼特族，也就是沒有工作靠家人朋友的接濟，並藉着冨永打工的收入維生。不過他們又證實，因為伊藤曾騎在她身上對她掌摑，因此決意分手，但在事發前的兩日，伊藤向冨永發出訊息威脅：「如果與我分手，你就看不到明天。我不知道會發生甚麼的事」。之後的一日，伊藤再度冨永工作的居酒屋找她。

傳媒亦證實，冨永在約小學至中學的時間參與舞台劇的演藝活動，並且加入一家規模不錯的經理人公司，更曾與前女子組合SPEED成員上原香多子參與演出，不過冨永在之後就沒有再參與演藝活動。