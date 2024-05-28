橫濱小六女生脫衣半裸接受男醫生體檢 哭著抗議 老師鐵面回應：這是規定

日本神奈川縣橫濱市一名小學六年級女生在校內接受健康檢查後回家抱怨，同學們被要求在男醫生面前赤裸上身接受檢查，儘管有學生哭著向老師抗議，但老師只回應這是規定。女學生這樣接受男醫生體檢，尤其是一般小六女生已進入青春期，校方如此安排引發家長不滿。橫濱市教育委員會對此表示，赤裸上身做檢查是為了確保體檢的準確性，且事前已通知學生和家長。

被要求脫衣 女學生很生氣

《週刊女性PRIME》周日(26日)報道，多名學生家長在社交平台「X」發文表示，女兒在校內接受健康檢查時被要求赤裸上身，「孩子放學回來後跟我說，班上的女生都很生氣，因為在健檢時，所有人都要脫掉上半身的衣服，好像也有學生因而哭了。」其中一位家長指出，檢查的是一名男醫生，雖然有間隔，但女生們仍感到不自在，她們哭著向學校抗議，但老師只說「這是規定」。