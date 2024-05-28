熱門搜尋:
垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 李龍基 端午節2024 的士加價 東張西望 九龍城寨之圍城 ViuTV節目巡禮2024 One Wood Road 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-05-28 13:03:04

橫濱小六女生脫衣半裸接受男醫生體檢 哭著抗議 老師鐵面回應：這是規定

分享：
日本橫濱有學校讓小六女生半裸接受男醫生身體檢查，引發家長不滿。此為配圖，與事件無關。(資料圖片)

日本橫濱有學校讓小六女生半裸接受男醫生身體檢查，引發家長不滿。此為配圖，與事件無關。(資料圖片)

日本神奈川縣橫濱市一名小學六年級女生在校內接受健康檢查後回家抱怨，同學們被要求在男醫生面前赤裸上身接受檢查，儘管有學生哭著向老師抗議，但老師只回應這是規定。女學生這樣接受男醫生體檢，尤其是一般小六女生已進入青春期，校方如此安排引發家長不滿。橫濱市教育委員會對此表示，赤裸上身做檢查是為了確保體檢的準確性，且事前已通知學生和家長。

被要求脫衣 女學生很生氣

《週刊女性PRIME》周日(26)報道，多名學生家長在社交平台「X」發文表示，女兒在校內接受健康檢查時被要求赤裸上身，「孩子放學回來後跟我說，班上的女生都很生氣，因為在健檢時，所有人都要脫掉上半身的衣服，好像也有學生因而哭了。」其中一位家長指出，檢查的是一名男醫生，雖然有間隔，但女生們仍感到不自在，她們哭著向學校抗議，但老師只說「這是規定」。

《週刊女性PRIME》相關報道。(互聯網) 《週刊女性PRIME》報道中附上家長貼文。(互聯網)

網民憤怒：為甚麼要拼命脫光孩子的衣服？

這些貼文引發網民熱議，有人質疑這種做法是否合理，「我也有個女兒，無法忍受對六年級的女孩這樣做」、「有很多不脫光衣服的方法，為甚麼要拼命脫光孩子的衣服？」、「這個年代還會做這種事？」

但也有網民認為，為了避免誤診，有必要這樣做，「如果能因此發現病情，會讓我更感謝他們」、「若發生誤診、漏診，這不是更有問題嗎？」

橫濱市教育委員會回應

對於這些意見，橫濱市教育委員會回應指，經調查後並未發現有學生抗議或哭泣，強調裸露上身檢查是為了確保結果的準確性，已設置間隔並安排女護士陪同，藉此保護學生私隱。

Ad Block

橫濱市教育委員會表示，未來將在正確檢查與保護學生私隱之間尋求平衡，並與各學校和校醫討論改善措施，希望透過學校渠道讓學生和家長充分了解相關資訊。

生果連皮食更健康｜果皮含有豐富營養 奇異果都可以連皮食（am730製圖） 生果連皮食更健康｜蘋果（am730製圖） 生果連皮食更健康｜奇異果（am730製圖） 生果連皮食更健康｜提子（am730製圖） 夏天食譜｜清熱氣下火湯水及飲品（am730） 夏天食譜｜清熱氣下火湯水及飲品（am730） 夏天食譜｜清熱氣下火湯水及飲品（am730） 夏天食譜｜清熱氣下火湯水及飲品（am730） 夏天食譜｜清熱氣下火湯水及飲品（am730） 夏天食譜｜清熱氣下火湯水及飲品（am730） 夏天食譜｜清熱氣下火湯水及飲品（am730） 夏天食譜｜清熱氣下火湯水及飲品（am730） 夏天食譜｜清熱氣下火湯水及飲品（am730）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受