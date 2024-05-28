橫濱小六女生脫衣半裸接受男醫生體檢 哭著抗議 老師鐵面回應：這是規定

日本神奈川縣橫濱市一名小學六年級女生在校內接受健康檢查後回家抱怨，同學們被要求在男醫生面前赤裸上身接受檢查，儘管有學生哭著向老師抗議，但老師只回應這是規定。女學生這樣接受男醫生體檢，尤其是一般小六女生已進入青春期，校方如此安排引發家長不滿。橫濱市教育委員會對此表示，赤裸上身做檢查是為了確保體檢的準確性，且事前已通知學生和家長。
被要求脫衣 女學生很生氣
《週刊女性PRIME》周日(26日)報道，多名學生家長在社交平台「X」發文表示，女兒在校內接受健康檢查時被要求赤裸上身，「孩子放學回來後跟我說，班上的女生都很生氣，因為在健檢時，所有人都要脫掉上半身的衣服，好像也有學生因而哭了。」其中一位家長指出，檢查的是一名男醫生，雖然有間隔，但女生們仍感到不自在，她們哭著向學校抗議，但老師只說「這是規定」。
網民憤怒：為甚麼要拼命脫光孩子的衣服？
這些貼文引發網民熱議，有人質疑這種做法是否合理，「我也有個女兒，無法忍受對六年級的女孩這樣做」、「有很多不脫光衣服的方法，為甚麼要拼命脫光孩子的衣服？」、「這個年代還會做這種事？」
但也有網民認為，為了避免誤診，有必要這樣做，「如果能因此發現病情，會讓我更感謝他們」、「若發生誤診、漏診，這不是更有問題嗎？」
橫濱市教育委員會回應
對於這些意見，橫濱市教育委員會回應指，經調查後並未發現有學生抗議或哭泣，強調裸露上身檢查是為了確保結果的準確性，已設置間隔並安排女護士陪同，藉此保護學生私隱。
橫濱市教育委員會表示，未來將在正確檢查與保護學生私隱之間尋求平衡，並與各學校和校醫討論改善措施，希望透過學校渠道讓學生和家長充分了解相關資訊。