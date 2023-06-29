橫濱少女疑因感情問題　遭前男友埋伏用刀刺死（更新）

神奈川縣警方在今早10時許接到報案，表示在鶴見區的一個公寓內，其女兒大量出血倒下。在救援人員到場，將少女送往醫院後，大約1個小時後證實死亡。而在警方接到少女的家人報警後10分鐘，一名20多歲的男子手持着刀走到一個派出所，並向警察承認埋伏及刺傷一名女子。警方在得知事件後，以殺人嫌疑將男子拘捕。

日本檳濱市的一個公寓停車場，今早（29日）發生一宗兇殺案，一名18歲的少女疑因為感情問題，被她20多歲的前男友用刀刺死，男友其後向警察自首承認事件。日本媒體及後證實，少女是一名前兒童演員。

同學稱日前遭前男友私訊威脅

遇害的18歲少女冨永紗菜，是大學一年級學生，在涉事的公寓內居住。有日本網民就發現，一名曾出演舞台劇的少女，與冨永的姓名及年齡相符。日本TBS電視台之後確認少女的相片，確定是該名演員。警方就表示，相信疑兇與冨永曾經交往，而冨永自2021年10月至今年6月，過去4次因為與男子的問題向警察尋求協助。

冨永的一個同學就接受《讀賣新聞》訪問，表示對事件感到難以置信，不知該如何說起。他指自己與冨永小學開始是同學，他們在周一（27日）與幾名友人到東京的台場遊玩時，冨永稱收到前男友的私人通訊，內容大致是不滿冨永要求分手。同學表示，冨永與前男友交往了兩年，但因為遭到男友的暴力對待而決意分手。然而前男友仍然不斷跟蹤她，並且與到她兼職工作的地點，令她感到煩擾。

冨永在2018年曾出演過舞台劇，與一些演員合照，不過在2019年後就再沒有任何公開露面。