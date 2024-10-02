橫濱23歲正妹鎖頸制服搶匪獲警表揚 原來出身學校茶道部 震驚網民

日本神奈川縣橫濱市一間便利店早前遭一名男子搶走貨品，23歲女子梁果琳見義勇為，立刻使出鎖頸高招制服搶匪，還被對方咬傷手臂。周一(9月30日)，神奈川縣鶴見警察署對梁果琳頒發感謝狀予以表揚，她如此武藝高強，還以為出身柔道部，但她直言「我是茶道部」，即令網民譁然。

事主遭搶匪咬傷手臂

神奈川新聞、日本電視台等媒體報道，案發於上月16日晚近8時，橫濱鶴見區尻手3丁目 一間便利店，一名男子搶去6罐啤酒後企圖逃走，在店內的梁果琳見狀，即追上前並出腳將搶匪絆倒，再緊緊地雙手鎖住對方頸部，將他服制在地。但過程中，她被搶匪狠咬左手臂，留下深深的牙齒印。警方隨後接報到場，將搶匪拘捕。