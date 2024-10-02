橫濱23歲正妹鎖頸制服搶匪獲警表揚 原來出身學校茶道部 震驚網民

日本神奈川縣橫濱市一間便利店早前遭一名男子搶走貨品，23歲女子梁果琳見義勇為，立刻使出鎖頸高招制服搶匪，還被對方咬傷手臂。周一(9月30日)，神奈川縣鶴見警察署對梁果琳頒發感謝狀予以表揚，她如此武藝高強，還以為出身柔道部，但她直言「我是茶道部」，即令網民譁然。
事主遭搶匪咬傷手臂
神奈川新聞、日本電視台等媒體報道，案發於上月16日晚近8時，橫濱鶴見區尻手3丁目 一間便利店，一名男子搶去6罐啤酒後企圖逃走，在店內的梁果琳見狀，即追上前並出腳將搶匪絆倒，再緊緊地雙手鎖住對方頸部，將他服制在地。但過程中，她被搶匪狠咬左手臂，留下深深的牙齒印。警方隨後接報到場，將搶匪拘捕。
事主：當時不害怕
鶴見區警方周一舉行表揚儀式，向梁果琳頒發感謝狀。她笑著說：「當時不感到害怕，只是下意識去行動，很開心可以捉到他。」又說她喜歡看動畫，受此影響而出手幫人。
未被狗咬 卻遭人咬
梁果琳還展示她左手臂上仍未消退的牙齒印，笑言「我從未被自己的狗狗咬過」。她其後接受媒體訪問，表示自己是「茶道部」出身，隨即引發網民熱議。看到梁女這樣俐落地生擒搶匪，以為她有武術底子，可能參加學校柔道部、劍道部，但估不到是靜態的茶道部。
網民笑：用茶道部偽裝的武術部
對此，網民紛紛留言，「高手在民間，深藏不露」、「太厲害了」。有人打趣說：「定是用茶道部偽裝的武術部。」