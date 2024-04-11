橫行美國毒品「喪屍藥」侵英 至今釀11死 致人體從內到外腐爛

在美國費城、洛杉磯及三藩市部分地區被濫用、被稱為「喪屍藥」的甲苯噻嗪(xylazine)，導致當地街頭出現猶蹣跚而行、恐怖等猶如「喪屍」的吸毒者，情況早已傳出國際。「喪屍藥」早前亦已傳入英國，且至今已累計造成11人死亡，情況令人擔憂。 被稱為「喪屍藥」的甲苯噻嗪，會導致人體從內到外腐爛，不及時治療會有截肢風險。該藥一般用於鎮靜大型牲畜，但卻成為了美國流行的毒品，使用者往往意識不到周圍環境變化，以及身上的疼痛與潰爛，走路姿勢就像電影中的喪屍一樣，服食少量已足可致命。濫用者的皮膚通常會變成藍色或灰色，科學家認為可能是因甲苯噻嗪影響血液循環所致，阻止皮膚自我修復。若不治療，傷口就會潰爛，吸引蛆和跳蚤，甚至皮開肉琅露出骨頭，屆時便須截肢，而一旦受感染也可能致命。

喪屍藥｜「滲透英國毒品市場」已發現35次 去年已有報道指出，「喪屍藥」甲苯噻嗪已悄然在英國出現，並且導致首宗死亡個案。據英媒周四的最新報道，「喪屍藥」甲苯噻嗪已「滲透英國毒品市場」，死亡個案如今已增至最少11宗。 報道指，根據英國倫敦大學國王學院的研究，在2022年5月至2023年8月間，全英的毒理化驗所、藥物測試設施以及打擊毒品行動中，總共發現「喪屍藥」甲苯噻嗪35次，而被發現體內有「喪屍藥」甲苯噻嗪的人共有16人，其中11人死亡。