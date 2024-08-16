檔案分享網站Megaupload創辦人　將被引導到美國

網絡檔案分享網站的Megaupload在2012年被迫關閉事件，網站的創辦人金德康（Kim Dotcom）經過多年與新西蘭及美國政府的法律爭議後，新西蘭的司法部長最終給予引渡許可，令金德康有機會被引渡到美國受審。
出生在德國的金德康，本身有新西蘭的居留權。在周四（15日）新西蘭的司法部長保羅戈德史密斯（Paul Goldsmith）簽署了引渡命令，讓他需要面臨被引渡到美國受審。戈德史密斯的聲明表示：「我仔細考慮過所有的資訊，決定將金德康移交到美國接受審判。按照慣例，我會容許他有一個短時間考慮，是否接受我的決定。而我在現階段不會發表任何評論。」金德康在社交媒體上發表帖文指：「我愛新西蘭，我不會離開的。」
金德康是檔案分享網站Megaupload的創辦人，網站可以讓網民以快速及方便的途徑儲存大量檔案。不過及後被迫關閉，金德康被新西蘭警方在其於奧克蘭的豪宅拘捕。金德康與3名同案的被告被美國指控涉嫌串謀勒索、電訊詐騙、以商業規模形式侵犯版權以及洗黑錢，他們被指利用網站侵害版權而獲利。
金德康自2012年起一直與美國在引渡方面進行訴訟，當中他們認為網站只是單純的檔案分享，而他們不應為任何人上載的內容負責。不過新西蘭的3個法院都推不同意有關的觀點，而拋出的爭議最後是有關版權的牟利在新西蘭不屬於犯罪。而最後是否引渡金德康的決定交到新西蘭的司法部長手。