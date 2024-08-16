檔案分享網站Megaupload創辦人　將被引導到美國

網絡檔案分享網站的Megaupload在2012年被迫關閉事件，網站的創辦人金德康（Kim Dotcom）經過多年與新西蘭及美國政府的法律爭議後，新西蘭的司法部長最終給予引渡許可，令金德康有機會被引渡到美國受審。

出生在德國的金德康，本身有新西蘭的居留權。在周四（15日）新西蘭的司法部長保羅戈德史密斯（Paul Goldsmith）簽署了引渡命令，讓他需要面臨被引渡到美國受審。戈德史密斯的聲明表示：「我仔細考慮過所有的資訊，決定將金德康移交到美國接受審判。按照慣例，我會容許他有一個短時間考慮，是否接受我的決定。而我在現階段不會發表任何評論。」金德康在社交媒體上發表帖文指：「我愛新西蘭，我不會離開的。」