檢察官報告指記憶力有限 忘記何時任副總統 拜登︰我記性很好

拜登回應指自己記性良好，「仍是最適合當總統的人」（路透社）

美國司法部任命的特別檢察官，結束對總統拜登被指不當處理機密文件長達15個月的調查，決定不會對拜登提出刑事檢控。惟檢察官報告指81歲的拜登接受查問時記憶力有限，包括講不出長子何時離世及出任副總統的時間。

拜登回應指自己記性良好，「仍是最適合當總統的人」，惟反駁時又口誤，稱埃及總統為「墨西哥總統」。共和黨眾議院黨團指報告中最令人不安的部分，是拜登難以記住關鍵細節，質疑他不適合出任總統。

共和黨稱不安 質疑不宜再任總統

拜登被揭發2017年卸任副總統時，將涉及國家安全事宜等的機密文件帶返寓所等私人地方。報告指雖然有跡象表明拜登故意保留機密資料，但作為副總統，以及其後擔任總統，拜登有權將機密文件保存在住所，相信他並無犯罪意圖，加上配合調查，故不作起訴。