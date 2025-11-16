熱門搜尋:
全運會 網上熱話 新店關注組 立法會選舉2025 日本熊害 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-11-16 17:03:49

櫻島火山連環噴發 噴煙達4400米 40航班取消(有片)｜日本旅遊

分享：
櫻島火山多次噴發。(互聯網)

櫻島火山多次噴發。(互聯網)

日本鹿兒島縣櫻島火山今天(16日)多次噴發，煙霧最高達到4,400米，是去年10月18日以來最高，期間伴隨大量噴石，部分落石飛至火口五合目位置，即距離火口約1,000至1,400米外。當

櫻島火山多次噴發連環圖︰

櫻島火山多次噴發。(互聯網) 櫻島火山多次噴發。(互聯網) 櫻島火山多次噴發。(互聯網) 櫻島火山多次噴發。(互聯網) 櫻島火山多次噴發。(互聯網) 櫻島火山多次噴發。(互聯網) 櫻島火山多次噴發。(互聯網) 櫻島火山多次噴發。(互聯網) 櫻島火山多次噴發。(互聯網) 櫻島火山多次噴發。(互聯網) 櫻島火山多次噴發。(互聯網) 櫻島火山多次噴發。(互聯網) 櫻島火山多次噴發。(互聯網) 櫻島火山多次噴發。(互聯網) 櫻島火山多次噴發。(互聯網)

已噴發最少5次

櫻島南岳山頂火口於今天凌晨約1時噴發，為今年第148次，煙霧最高達到4,400米，隨後火山活動持續，約1.5小時後再度噴發，噴煙高度達3,700米；上午8時50分第3次噴發，噴煙高度達約2,500米；及至下午1時許又再噴發。截至當地時間下午1時，櫻島火山已噴發最少5次；而截至中午，煙霧導致鹿兒島機場內陸及國外線共40個航班須停飛、3班須折返。

adblk5

櫻島火山今次噴發片段︰

地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖）

ADVERTISEMENT

ad