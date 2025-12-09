熱門搜尋:
國際
2025-12-09 11:55:50

欠債變命案　柬埔寨製衣廠老闆毆打債權人反遭撞死

製衣廠老闆慘被撞死。（《網易》）

柬埔寨金邊一家中國製衣廠，日前發生老闆慘被撞死事件，當地媒體今披露，債權人到該廠追數，先遭老闆率員工圍毆，混亂中債權人開車逃跑，撞死了老闆，釀成悲劇。

《柬中時報》報道，事件發生於12月3日，現年36歲的張姓男子，受一家紙箱廠委托，前往事發的製衣廠追討貨款，但廠方否認欠款，雙方爆發激烈爭執。

債權人眼鏡被打爛

根據閉路電視畫面與知情人士表示，爭吵越演越烈後，張男在辦公室內，遭54歲徐姓老闆及其兒子推打，導致眼鏡損壞，他曾要求離開，但衝突仍持續。當時一名會計打開辦公室門，張男趁機跑出，卻又在樓下遭一名柬埔寨籍男子追打。

柬埔寨金邊製衣廠老闆欠貨款3.4萬美元，最終走上不歸路。 涉案柬埔寨金邊製衣廠。

知情人士說，張男跑進車內試圖離開，然而徐姓老板隨即命令警衛關閉大門，阻止其離開，並帶人繼續拍打車窗，揚言「要打死他」，張男驚恐之餘不斷倒車、閃避，仍無法脫身。

老闆手執鐵棍

報道表示，之後徐姓老闆從警衛室拿起鐵棍，從車頭右側快速衝向車輛，疑似意圖攻擊，張男見狀急忙開車，向左側行駛試圖擺脫，但徐姓老闆仍衝向車頭，最後慘被張男撞倒，送院後不治。涉事車輛前部損毀明顯，現場血跡斑斑。傳媒披露，這筆貨款為3.4萬美元（約26萬港元），已拖欠超過1年。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

