欠債變命案　柬埔寨製衣廠老闆毆打債權人反遭撞死

柬埔寨金邊一家中國製衣廠，日前發生老闆慘被撞死事件，當地媒體今披露，債權人到該廠追數，先遭老闆率員工圍毆，混亂中債權人開車逃跑，撞死了老闆，釀成悲劇。
《柬中時報》報道，事件發生於12月3日，現年36歲的張姓男子，受一家紙箱廠委托，前往事發的製衣廠追討貨款，但廠方否認欠款，雙方爆發激烈爭執。
債權人眼鏡被打爛
根據閉路電視畫面與知情人士表示，爭吵越演越烈後，張男在辦公室內，遭54歲徐姓老闆及其兒子推打，導致眼鏡損壞，他曾要求離開，但衝突仍持續。當時一名會計打開辦公室門，張男趁機跑出，卻又在樓下遭一名柬埔寨籍男子追打。
知情人士說，張男跑進車內試圖離開，然而徐姓老板隨即命令警衛關閉大門，阻止其離開，並帶人繼續拍打車窗，揚言「要打死他」，張男驚恐之餘不斷倒車、閃避，仍無法脫身。
老闆手執鐵棍
報道表示，之後徐姓老闆從警衛室拿起鐵棍，從車頭右側快速衝向車輛，疑似意圖攻擊，張男見狀急忙開車，向左側行駛試圖擺脫，但徐姓老闆仍衝向車頭，最後慘被張男撞倒，送院後不治。涉事車輛前部損毀明顯，現場血跡斑斑。傳媒披露，這筆貨款為3.4萬美元（約26萬港元），已拖欠超過1年。
