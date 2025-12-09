欠債變命案　柬埔寨製衣廠老闆毆打債權人反遭撞死

柬埔寨金邊一家中國製衣廠，日前發生老闆慘被撞死事件，當地媒體今披露，債權人到該廠追數，先遭老闆率員工圍毆，混亂中債權人開車逃跑，撞死了老闆，釀成悲劇。

《柬中時報》報道，事件發生於12月3日，現年36歲的張姓男子，受一家紙箱廠委托，前往事發的製衣廠追討貨款，但廠方否認欠款，雙方爆發激烈爭執。

債權人眼鏡被打爛

根據閉路電視畫面與知情人士表示，爭吵越演越烈後，張男在辦公室內，遭54歲徐姓老闆及其兒子推打，導致眼鏡損壞，他曾要求離開，但衝突仍持續。當時一名會計打開辦公室門，張男趁機跑出，卻又在樓下遭一名柬埔寨籍男子追打。