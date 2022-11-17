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國際
2022-11-17 12:57:00

歌手坐的士等轉燈遭持槍搶劫　身旁妻子中槍慘死(有片)

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哥倫比亞1名歌手早前與妻子乘搭的士，就在大街大巷等候轉燈期間，突然遭4名持槍劫匪攔截，連開數槍後搶走錢財，歌手僅手臂受傷，但身旁的妻子卻腹部中槍，慘死當場。案件在當地引發恐慌，警方宣布懸紅1,000萬哥倫比亞披索，折合約1.6萬港元。

歌手坐的士等轉燈遭持槍搶劫，身旁妻子中槍慘死。(網上圖片)

歌手坐的士等轉燈遭持槍搶劫，身旁妻子中槍慘死。(網上圖片)

綜合報道，哥倫比亞歌手John Alejandro Jerez Chacón38歲妻子Ana Marcela Calderón González育有2女，2夫妻出名恩愛兼也互相支持彼此事業。他們於上周四(10) 在桑坦德省(Santander)首府Bucaramanga將一架寶馬(BMW)私家車賣出，並先後於2間銀行提取1,500萬哥倫比亞披索(折合約2.4萬港元)，然後乘搭的士離開，就在的士等待紅燈轉燈期間，4名分別乘坐2架電單車的持槍匪徒突然將的士攔截，之後向車內開了數槍，搶手財物後離開。John僅手臂受傷，但其妻子卻腹部中彈，即使的士司機立即將她送到最近醫院救治，最後仍返魂乏術。

的士等待紅燈轉燈期間。(YouTube) 4名分別乘坐2架電單車的持槍匪徒突然將的士攔截，之後向車內開了數槍，搶手財物後離開。(YouTube) 4名分別乘坐2架電單車的持槍匪徒突然將的士攔截，之後向車內開了數槍，搶手財物後離開。(YouTube) 4名分別乘坐2架電單車的持槍匪徒突然將的士攔截，之後向車內開了數槍，搶手財物後離開。(YouTube) 2夫妻出名恩愛兼也互相支持彼此事業。(YouTube) 2夫妻出名恩愛兼也互相支持彼此事業。(YouTube)

市長誓言要讓兇手付出代價

劫匪的猖狂程度在當地引發恐慌，警方宣布懸紅1,000萬哥倫比亞披索，獎勵任何提供線索的人，市長Juan Carlos Cárdenas也誓言，要讓兇手付出代價。全案調查仍在繼續中。

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