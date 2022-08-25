歐洲乾旱｜意大利小鎮聘魔法師施法抗旱 究竟用甚麽法術來找水源？

歐洲正面臨500年來最嚴重乾旱，意大利一個小鎮決定與魔法師簽約，使用法術和「魔杖」來尋找地下水源。
意大利《頁報》(Il Foglio)周三報道，人口不到350的小鎮巴亞爾多(Bajardo)，市政府首長莫拉格利亞(Remo Moraglia)表示，自5月以來，當地5處泉水中的兩個已乾涸，含水層下降，因此考慮僱用魔法師來尋水。
根據合約，政府承諾向一個名叫拉博蘭尼(Renato Labolani)的魔法師支付300歐元(約2,351港元)，「用農業通靈方法進行水文調查」。莫拉格利亞表示，對這位魔法師很有信心，因為他已為附近的城鎮找到水源，也已為巴亞爾多找到兩處水源，市政府將請專業工程師來評估。
歐洲乾旱｜尋水術是歐洲古老法術
拉博蘭尼聲稱有30多年尋水術經驗，他受訪表示，鐘擺會告訴他一切，「水在哪裡、有多少、有多深」。他說：「這個地區有多少水？500公升、1,000公升、3,000公升？只要鐘擺在移動，我就走路，直到它停止。」
尋水術(La Rabdomanzia)是來自兩個希臘詞彙的結合，意思是「中繼」和「離散」，是一種古老法術，施術者會使用分叉棒、魔杖或鐘擺來檢測地下水，大多數探山者認為，他們從泥土下層的水檢測自然振動，從而找出水源。