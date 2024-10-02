歐洲刑警聯同12國拘4人　與勒索軟件LockBit有關

被黑客用作勒索各地政治、企業及機構的勒索軟件LockBit。歐洲刑警宣布在多國的合作下，已扣押有關的伺服器及開發者等。據歐洲刑警聲明表示，法國當局拘捕疑為LockBit開發者，而英國亦拘捕了2名支持LockBit相關行動的人士。至於西班牙就扣押了9部作為LockBit基礎的伺服器，以及一名提供有關網絡託管服務的管理人員。而澳洲、英國及美國亦對被指是與LockBit相關的企業Evil Corp.及有關人士實施制裁。

歐洲刑警組織宣布，他們聯同12個國家合共拘捕4人，以及扣押與勒索軟件「LockBit」關鍵的基礎裝置。據報當中包括軟件的開發者。

歐洲刑警指，這是有關的克洛斯行動（Operation Cronos）的第3階段，指這是12個國家的執法部門，加上歐洲刑警及歐洲司法合作署的長期合作，並有效地在各個層面搗破LockBit的犯罪活動。有關的行動是在LockBit於今年2月發動的大規模網絡攻擊及勒索後進行。

歐洲刑警表示，今次行動包括澳洲、加拿大、法國、德國、日本、西班牙、瑞典、瑞士、荷蘭、羅馬尼亞、英國及美國的執法機構參與。而日本媒體指，根據日本警察廳調查，LockBit自2021年起針對包括日本企業及醫院等設施的網絡攻擊就有超過100宗，當中包括在去年7月名古屋貨櫃碼頭設施的勒索案件。