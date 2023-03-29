歐洲刑警警告罪犯可藉ChatGPT升級犯罪技術 邊啲罪案可由AI生成？

歐洲刑警組織表示，他們新設的「創新實驗室」(Innovation Lab)雖著眼於整體聊天機械人的使用，但在一系列研討會中聚焦於ChatGPT，因為它最引人注目，且使用最為廣泛。犯罪分子可能利用ChatGPT「大幅加快對未知領域的研究程序」，包括草擬詐騙犯案計劃，或查詢「如何闖入民宅、犯下恐怖行動、網絡犯罪及兒童性侵案」的資訊。

歐洲刑警發表最新報告指，從發動網絡釣魚攻擊、散布不實資訊到安裝惡意程式等，聊天機械人快速發展出的能力，不只有利於人類，也有助匪徒詐騙，指出「犯罪分子可能利用這類AI系統犯案，前景令人憂慮」。

AI聊天機械人ChatGPT因能清楚回答困難問題、寫詩作詞、編寫程式、通過考試等，「百曉生」能力令使用者驚艷，紛紛應用於日常生活。歐洲刑警(Europol)周一警告，不法分子可能利用ChatGPT等人工智能提升犯罪技術。

此外，聊天機械人能模仿人類說話風格，對於發動網絡釣魚攻擊便大派用場，能引誘使用者點擊假的電郵連結，之後再試圖竊取他們的資料。

ChatGPT能迅速產出逼真的語音文本，成為「用於宣傳與散布不實資訊的理想工具，能相對地更不費力就產出、散布反映特定論述的訊息」。

對沒技能罪犯特別有用

ChatGPT也可用來編寫電腦程式，對沒有技能的犯罪分子特別有利，「這類自動程式生成能力，對那些對編碼和開發所知甚少或一無所知的犯罪者特別有用」。

歐洲刑警指，美國及以色列網絡威脅情報公司Check Point Research的初步報告顯示，聊天機械人可用來撰寫釣魚電郵滲透網絡系統。雖然ChatGPT有防護措施，包括內容審查，不會回答被歸類為有害或有偏見的問題，但可藉由輸入巧妙的提示詞規避。

歐洲刑警提忠告

歐洲刑警報告還指，AI仍在初步發展階段，能力「預計將隨時間而提升」，但「最重要的是要提高外界對此的認知，以確保找出任何可能的漏洞，盡快採取行動堵住。」